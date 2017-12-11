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    На Запорізькій АЕС реалізують пілотний проект США та України

    Проект розрахований на два з половиною роки
    На Запорізькій атомній електростанції вперше в Україні реалізують спільний проект між державним «Енергоатомом» та міністерством енергетики США. Проект передбачає перегляд підходу до ремонтів систем безпеки атомних енергоблоків. Про це повідомляє прес-служба Запорізької АЕС. «В результаті ми очікуємо скорочення
    • Сьогодні, 00:55
    • Розсилка
    Запорізька атомна електростанція
    Запорізька атомна електростанція

    Проект розрахований на два з половиною роки

    На Запорізькій атомній електростанції вперше в Україні реалізують спільний проект між державним «Енергоатомом» та міністерством енергетики США. Проект передбачає перегляд підходу до ремонтів систем безпеки атомних енергоблоків.

    Про це повідомляє прес-служба Запорізької АЕС.

    «В результаті ми очікуємо скорочення ремонтної кампанії, підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності, збільшення продуктивності станції», - сказав начальник відділу імовірнісних оцінок служби аналізу безпеки Запорізької АЕС Владлен Яровий.

    Проект розрахований на два з половиною роки. Якщо досвід буде успішним, він надалі пошириться на всі АЕС України.

    Нагадаємо, Україна обміняється з Литвою досвідом щодо зняття з експлуатації «радянських» АЕС.

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