На Запорізькій АЕС реалізують пілотний проект США та України

Проект розрахований на два з половиною роки

На Запорізькій атомній електростанції вперше в Україні реалізують спільний проект між державним «Енергоатомом» та міністерством енергетики США. Проект передбачає перегляд підходу до ремонтів систем безпеки атомних енергоблоків. Про це повідомляє прес-служба Запорізької АЕС. «В результаті ми очікуємо скорочення