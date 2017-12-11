На Запорізькій АЕС реалізують пілотний проект США та України
- Сьогодні, 00:55
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Проект розрахований на два з половиною роки
На Запорізькій атомній електростанції вперше в Україні реалізують спільний проект між державним «Енергоатомом» та міністерством енергетики США. Проект передбачає перегляд підходу до ремонтів систем безпеки атомних енергоблоків.
Про це повідомляє прес-служба Запорізької АЕС.
«В результаті ми очікуємо скорочення ремонтної кампанії, підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності, збільшення продуктивності станції», - сказав начальник відділу імовірнісних оцінок служби аналізу безпеки Запорізької АЕС Владлен Яровий.
Проект розрахований на два з половиною роки. Якщо досвід буде успішним, він надалі пошириться на всі АЕС України.
Нагадаємо, Україна обміняється з Литвою досвідом щодо зняття з експлуатації «радянських» АЕС.