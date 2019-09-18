На Житомирщині 11 виробників тепла дотепер не мають постачальника газу на опалювальний сезон



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«Житомиргаз» вже проінформував органи державної влади про ситуацію, що склалася в області

Станом на 16 вересня в Житомирській області нараховується 11 виробників тепла, які не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Вони мають забезпечувати теплом взимку 31 тис. побутових споживачів (населення) та 549 непобутових споживачів, серед яких є школи, дитсадки та лікарні. Згідно із законодавством, АТ «Житомиргаз» не має права здійснювати доставку газу таким споживачам.

На Житомирщині нараховується 11 виробників тепла, які не включені до реєстру споживачів газу жодного постачальника. Тому вони не мають права здійснювати споживання природного газу з газорозподільної системи, а АТ «Житомиргаз» - здійснювати доставку газу для таких компаній.

Перелік виробників тепла, що не включені до реєстру:

Іршанське КП

Вікторія ОСББ

Новогуйвинське ВЖРЕКП

КП Теплозабезпечення Коростень

КП Теплоенерго Бердичів

Еліта-Бердиш ОСББ

Затишна оселя 25 ОСББ

Озерне КП

КП АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ

Енергоінвест Малин ТОВ

Військова частина 1495

«Внесені минулого року зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія повинна буде припинити доставку газу таким компаніям, - говорить комерційний директор АТ «Житомиргаз» Людмила Усик. – Ми сподіваємось, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу».

Засідання міських голів та їх заступників а також керівників теплопостачальних компаній Житомирщини щодо готовності до опалювального сезону

За дорученням постачальника газу АТ «Житомиргаз» повинне буде вжити заходів по припиненню газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій.

Органи місцевого самоврядування, або інші власники підприємств до початку опалювального сезону мають вжити всіх можливих заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу.

Діюче зараз законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організації, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного.

АТ «Житомиргаз» вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області, Офіс Президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р «Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року», яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято.