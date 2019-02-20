На Житомирщині кількість виявлених крадіжок газу протягом року збільшилась у п’ять разів



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Серед встановлених фактів крадіжок чотири випадки – самовільні підключення до газопроводів

У 2018 році ПАТ «Житомиргаз» запобіг близько 800 випадкам незаконного використання природного газу. У 2017 році кількість виявлених випадків несанкціонованого споживання була в п’ять разів меншою.

Побутові та промислові споживачі вдаються до порушення закону заради приховування реальних обсягів споживання газу. Серед встановлених фактів крадіжок чотири випадки – самовільні підключення до газопроводів, 56 випадків втручання в лічильник. Окрім цього споживачі-нормовики самовільно і часто неправильно встановлюють побутові газові прилади.

«Втручання в лічильник, незаконні врізки та крадіжки газу обійдуться споживачам набагато дорожче законного споживання ресурсу. Українське законодавство передбачає застосовування штрафних санкцій до порушників, які незаконно споживають блакитне паливо. Середній розмір відшкодувань за збитки, завдані державі, може коливатися від 20 до 200 тис. грн», - пояснив директор з безпеки ПАТ «Житомиргаз» Анатолій Власюк.

Нещодавно працівники служби економічної безпеки ПАТ «Житомиргаз» разом з правоохоронцями виявили незаконну врізку в дворовий газовий ввід. Споживач, що мешкає в приватному секторі с. Вишневе, самотужки приєднався до газових мереж та незаконно споживав природний газ. Згідно із Законом споживачеві було проведене нарахування на суму близько 100 тисяч гривень.

Почастішали випадки врізок в газопровід промислових об’єктів. Так, у кінці 2018 року фахівцями служби безпеки ПАТ «Житомиргаз» було виявлене втручання в газопровід середнього тиску. Порушники самовільно врізалися в газопровід, встановили спецобладнання і краденим газом заправляли маршрутні автобуси типу «Газель». Місцеві «кулібіни» за допомогою штуцера з подальшим під’єднанням до двох компресорів накачували газові балони, яких нарахували аж 65. Держава зазнала збитку на суму більшу за 87 млн грн.