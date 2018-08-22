На Житомирщині за рік у 1,4 рази зросли борги за газ новини компаній



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У міжопалювальний період споживачі природного газу Житомирщини збільшили борги до 337,3 млн грн

Станом на 1 серпня 2018 населення Житомирщини заборгувало за газ 337 млн грн, що на 128 млн грн більше, ніж торік. Найбільше на даний момент боргують у Брусилівському та Житомирському районах. Борг за газ більше 10 тис грн накопичили вже 555 споживачів. Найбільше боржників у категорії від 1 до 5 тис грн – це 31 тис споживачів. Ще 2 тис клієнтів компанії мають борги від 5 до 10 тис грн.

Зростання боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів регіону. Адже через відсутність оплати за газ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» не може розрахуватися з іншими учасниками газового ринку. Тому майже 31 тис боржників отримали від «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТУ» попередження про можливе відключення від газопостачання.

Затримують сплату за газ субсидіанти та пільговики, якім вже необхідно сплачувати обов’язковий платіж. На даний момент ці споживачі накопичують борги, проте, у разі несплати заборгованості до 1 вересня 2018 року субсидія нараховуватися не буде.

Керівництво ТОВ «Житомиргаз Збут» висловлює подяку тим споживачам, які вчасно і у повному обсязі розраховуються за спожитий газ.