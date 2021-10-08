НАБУ провели обшуки та вручили підозру ще одному фігуранту справи про крадіжку $400 тис. з рахунків АРМА

Клопотання про проведення обшуку підписала генпрокурор України Ірина Венедіктова

7 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в домі та на робочому місці начальника 1 відділу Управління менеджменту активів АРМА Єгора Сігарьова. Про це «Фактам» повідомили джерела в НАБУ, надавши підтверджуючі документи.

Клопотання про проведення обшуку 29 вересня підписала генпрокурор України Ірина Венедіктова. Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання того ж дня.

Зараз НАБУ здійснюють досудове розслідування №4202000000002497, в рамках якого високопосадовці АРМА – колишній т.в.о. голови АРМА Віталій Сигидин, його заступник Володимир Павленко та керівник Управління менеджменту активів Вахтанг Бочорішвілі – підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 ККУ).

Ідеться про викрадення $400 тис. із рахунків АРМА. Кошти належали київському бізнесмену Сергію Кісільову.

Після проведення обшуку детективи НАБУ вручили Єгору Сігарьову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУ. За версією слідства, саме він є головним організатором крадіжки $400 тис. з рахунків АРМА.

Згідно з ухвалою ВАКС про обґрунтування необхідності проведення обшуку за місцем проживання та роботи Сігарьова, в кінці листопада 2020 року Єгор Сігарьов схилив адвоката Дениса Сердюка до участі у заволодінні коштами $400 тис., що перебували в управлінні АРМА.

За словами Сердюка, уже після реалізації цього злочинного плану він передав частину незаконно здобутих коштів – $70 тис. – особисто Єгору Сігарьову.

Під час обшуку правоохоронці вилучили робочі документи, які стосуються активів, управлінням яких опікувався Сігарьов.

Також НАБУ здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні й за фактами вчинення інших злочинів: за ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ч. 3 ст. 28 (злочин, вчинений організованою групою), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) КК України.

Нагадаємо, у липні 2021 року Печерський районний суд міста Києва відсторонив від займаних посад підозрюваних співробітників АРМА: Віталія Сигидина, Володимира Павленка та Вахтанга Бочорішвілі. При цьому, для них була обрана міра запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Новим тимчасово виконуючим обов’язки голови АРМА був призначений Дмитро Жоравович.

Новий т.в.о. не ініціював проведення службового розслідування стосовно незаконного заволодіння коштами з рахунків АРМА. Віталій Сигидин та Володимир Павленко написали заяви про звільнення за власним бажанням і не отримали доган.

Натомість попри статус підозрюваного в особливо тяжкому злочині (ч. 5 ст. 191 ККУ) Вахтанг Бочорішвілі очолив інший підрозділ в структурі АРМА – відділ договірної роботи Управління правового забезпечення.