Зрив спецоперації щодо «вагнерівців»: Рябошапка назвав ім’я того, хто зробив фатальний дзвінок

Рябошапка каже, що дзвінок був від Єрмака, а не від Зеленського

Телефонний дзвінок, який став причиною зриву операції щодо «вагнерівців», зробив не президент Володимир Зеленський, а голова його офісу Андрій Єрмак. Про це сказав ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі телеканалу «Прямий».

«За моєю інформацією, дзвінок був від іншої особи. Не від президента. Я просто не розумію і у мене в голові не вкладається, навіщо було озвучувати версію, що він особисто зателефонував президенту Білорусі та попередив його про якихось бойовиків... Була інформація і вона теж озвучувалася, що цей дзвінок був від керівника Офісу президента», – сказав Рябошапка.

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Нагадаємо, у Верховній Раді створено тимчасову слідчу комісію (ТСК) у цій справі. Спочатку Офіс президента взагалі заперечував планування такої операції, але голова комісії від «Слуги народу» Мар’яна Безугла у своєму звіті визнала, що щось подібне готувалося, але це була не «спецоперація», а «спецзахід», і посадка літака планувалася не в Києві, а у Стамбулі. При цьому жодної комунікації з турецькою стороною, за її словами, не велося. За висновками Комісії, вже на етапі вербування про плани української сторони дізналися росіяни та в битві трьох спецслужб, особливо враховуючи складну ситуацію з виборами в Білорусі, українська сторона програла.

Раніше Безугла заявила, що парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Як заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, тема «вагнергейту» замовчується владою, і якби не резонансне розслідування телекомпанії CNN, Банкова й далі б говорила, що ніякої спецоперації не було. Також партія Порошенка звинуватила «слуг» у брехні.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операціїз затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».