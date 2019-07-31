Нацбанк готується до запуску грошових переказів за допомогою QR-коду



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QR-код

Нацбанк розробив проект Правил використання QR-коду для здійснення переказу коштів

У Національному банку України повідомили, що розробили правила, які застосовуватимуться для переказу коштів з одного банківського рахунку на інший за допомогою QR-коду.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що нові правила будуть діяти після запровадження в Україні міжнародного стандарту номеру банківського рахунку (IBAN). Набуття чинності цих правил дозволить переказувати кошти з рахунку на рахунок використовуючи QR-код.

«Правилами визначаються єдині засади використання QR-коду учасниками безготівкових розрахунків для здійснення переказу коштів та вимоги до реквізитів QR-коду, що сприятиме зручності безготівкових розрахунків, спрощенню сплати рахунків та обміну платіжними реквізитами», — повідомляють в НБУ.

Там зазначають, що за допомогою QR-коду можна буде здійснювати оплату товарів, переказувати кошти з рахунку однієї людини на рахунок іншої та здійснювати бізнес-розрахунки.

«QR-код сьогодні застосовується для вирішення подібних завдань у багатьох країнах Європейського Союзу, де клієнти банків мають можливість оплати товарів та послуг за допомогою QR-коду в один дотик, використовуючи мобільний додаток смартфона», — додають у Нацбанку.

Наразі правила перебувають на етапі обговорення та будуть затверджені після 15 серпня.