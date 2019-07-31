  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Нацбанк готується до запуску грошових переказів за допомогою QR-коду

    • Розсилка
    <span>QR-код</span> - Нацбанк готується до запуску грошових переказів за допомогою QR-коду
    QR-код

    Нацбанк розробив проект Правил використання QR-коду для здійснення переказу коштів

    У Національному банку України повідомили, що розробили правила, які застосовуватимуться для переказу коштів з одного банківського рахунку на інший за допомогою QR-коду.

    Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Зазначається, що нові правила будуть діяти після запровадження в Україні міжнародного стандарту номеру банківського рахунку (IBAN). Набуття чинності цих правил дозволить переказувати кошти з рахунку на рахунок використовуючи QR-код.

    «Правилами визначаються єдині засади використання QR-коду учасниками безготівкових розрахунків для здійснення переказу коштів та вимоги до реквізитів QR-коду, що сприятиме зручності безготівкових розрахунків, спрощенню сплати рахунків та обміну платіжними реквізитами», — повідомляють в НБУ.

    Там зазначають, що за допомогою QR-коду можна буде здійснювати оплату товарів, переказувати кошти з рахунку однієї людини на рахунок іншої та здійснювати бізнес-розрахунки.

    «QR-код сьогодні застосовується для вирішення подібних завдань у багатьох країнах Європейського Союзу, де клієнти банків мають можливість оплати товарів та послуг за допомогою QR-коду в один дотик, використовуючи мобільний додаток смартфона», — додають у Нацбанку.

    Наразі правила перебувають на етапі обговорення та будуть затверджені після 15 серпня.

    Читайте також
    Національний банк банки фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ