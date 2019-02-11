Нацбанк оголосив тендер на прання майже 10 тонн білизни



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Про участь у тендері можна заявити до 15 лютого включно

Національний банк оголосив тендер на прання і суху чистку на 146 тис. гривень, свідчить тендерна документація.

Пропозиції на участь у тендері приймаються до кінця дня 15 лютого.

На поточний рік НБУ вирішив закупити послуги зі збору, прання, сушіння, прасування та доставки (щотижня) 2,4 тис. кг спецодягу, скатертин і серветок по вул. Інститутська, 9 в Києві.

Ті ж послуги необхідно буде надати за адресою Київ, просп. Науки, 7 на 600 кг., Андріївська, 1/1 – 1 560 кг, Контрактова Площа, 2Б – 420 кг, вул. Пухівська, 5 – 900 кг.

Також необхідно буде перепрати 3 840 кг білизни у Києві по вул. Уманська, 8 – 40 наволочок (щотижня), 40 простирадл (щотижня), 40 підковдр (щотижня), 40 махрових рушників (щотижня), 40 вафельних рушників (щотижня), 60 покривал (раз у півроку), 60 наматрацників (раз у півроку), 68 фіранок (раз у півроку) та 136 напівфіранок (раз у півроку).

Джерело: Українські новини