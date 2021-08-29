Нацбанк покарав п’ять страховиків через порушення

Підставами для застосування санкцій стала низка порушень

Національний банк тимчасово зупинив усі ліцензії п’яти страховим компаніям, із них двом компаніям зі страхування життя. За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення.

Санкції застосовані до СК «Гамма» СК «Лідер», СК «Остра», ПрАСТ «Новий Дніпро» та ПрАСТ «Астро-Дніпро».

Усі зазначені страховики не виконали попередні заходи впливу, мають незадовільний фінансовий стан та понад рік порушують норматив платоспроможності та достатності капіталу.

Підставами для застосування санкцій стала низка порушень:

• невиконання заходів впливу, які НБУ застосував у квітні цього року, у вигляді зобов’язання усунути порушення (недотримання обов’язкових фінансових нормативів) та їх причин;

• тривалі порушення із недотримання обов’язкових фінансових нормативів (порушення тривають понад рік, а в деяких страховиків – понад два роки);

• відсутність будь-яких позитивних змін у відновленні фінансового стану;

• непроведення необхідної докапіталізації страховиків;

• ненадання Нацбанку конкретного, реалістичного та обґрунтованого переліку заходів (включно з розрахунками), які компанії планують вживати для відновлення свого фінансового стану;

• наявність невиконаних заходів впливу, застосованих попереднім регулятором ринків небанківських фінпослуг (Нацкомфінпослуг) за порушення аналогічних норм законодавства;

• наявність інших порушень законодавства про фінансові послуги. Зокрем, непроведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності страховика, а також ненадання регулятору аудиторських звітів щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності та про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2020 рік.

СК «Гамма» має ліцензії на здійснення діяльності за видами страхування, крім страхування життя. Страховик не виконав попередній захід впливу НБУ та не усунув порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу до 7 червня 2021 року. Порушення СК цього нормативу триває понад 1,5 року (з 20 листопада 2019 року). Також страховик не виконав захід впливу попереднього регулятора (Нацкомфінпослуг) через недотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Компанія має усунути порушення до 27 вересня 2021 року. При цьому страховик не здійснював страхової діяльності у першому півріччі 2021 року.

СК «Лідер» має ліцензії на здійснення діяльності за видами страхування, крім страхування життя. Страховик не виконав попередній захід впливу НБУ та не усунув порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу до 7 червня 2021 року. За результатами аналізу звітності компанії за 2020 рік та І квартал 2021 року встановлено недотримання СК нормативу ризиковості операцій (забезпечення прийнятними активами страхових резервів). Це порушення не усунуте та триває. Також страховик з 31 березня 2020 року порушує норматив платоспроможності та достатності капіталу. СК «Лідер» також має невиконаний захід впливу попереднього регулятора (Нацкомфінпослуг) за недотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Страховик має усунути порушення до 27 вересня 2021 року.

СК «Остра» має ліцензії на здійснення діяльності за видами страхування, крім страхування життя. Страховик не виконав попередній захід впливу НБУ та не усунув порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу до 4 червня 2021 року. Порушення компанією цього нормативу триває з 21 листопада 2019 року. Також страховик не провів обов’язковий аудит річної фінансової звітності та не надав Нацбанку аудиторський звіт щодо проведення цього аудиту та аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2020 рік. Крім того, компанія має два невиконаних заходи впливу попереднього регулятора (Нацкомфінпослуг) через недотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Страховик має усунути порушення до 1 листопада 2021 року.

ПрАСТ «Новий Дніпро» має ліцензію на здійснення діяльності зі страхування життя. Страховик не виконав попередній захід впливу НБУ та не усунув порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу до 30 червня 2021 року. Порушення компанією цього нормативу триває понад 2,5 року (з 31 грудня 2018 року). Страховик має чотири невиконаних заходи впливу попереднього регулятора (Нацкомфінпослуг) через недотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Компанія має усунути порушення до 27 вересня 2021 року.

ПрАСТ «Астро-Дніпро» має ліцензію на здійснення діяльності зі страхування життя. Страховик не виконав попередній захід впливу НБУ та не усунув порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу до 30 червня 2021 року. Порушення компанією цього нормативу триває з 31 грудня 2018 року. Також страховик має чотири невиконаних заходи впливу попереднього регулятора (Нацкомфінпослуг) через недотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Компанія має усунути порушення до 27 вересня 2021 року.

Усі вищезазначені рішення про застосування заходів впливу набувають чинності 28 серпня 2021 року.