  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Нацбанк придбав на міжбанківському валютному ринку $52 млн

    • Розсилка
    Нацбанк придбав на міжбанківському валютному ринку $52 млн

    Загалом від початку 2019 року Нацбанк придбав на міжбанківському ринку майже 460 мільйонів доларів

    Протягом 18-22 лютого Національний банк України придбав на міжбанківському валютному ринку 52 мільйони доларів, що майже вдвічі більше, ніж тижнем до цього.

    В середньому, НБУ купував по 10,4 мільйона доларів щодня, що менше за поставлену ціль у 15 мільйонів доларів.

    Водночас протягом 18-22 лютого Національний банк не здійснював продажу валюти, щоб підтримати курс гривні від різких коливань.

    Загалом від початку 2019 року Нацбанк придбав на міжбанківському ринку майже 460 мільйонів доларів, а продав 57,33 мільйона доларів. Валюта, яку Нацбанк купує на міжбанківському ринку, спрямовується для поповнення міжнародних золотовалютних резервів України.

    Національний банк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ