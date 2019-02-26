Нацбанк придбав на міжбанківському валютному ринку $52 млн



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Загалом від початку 2019 року Нацбанк придбав на міжбанківському ринку майже 460 мільйонів доларів

Протягом 18-22 лютого Національний банк України придбав на міжбанківському валютному ринку 52 мільйони доларів, що майже вдвічі більше, ніж тижнем до цього.

В середньому, НБУ купував по 10,4 мільйона доларів щодня, що менше за поставлену ціль у 15 мільйонів доларів.

Водночас протягом 18-22 лютого Національний банк не здійснював продажу валюти, щоб підтримати курс гривні від різких коливань.

Загалом від початку 2019 року Нацбанк придбав на міжбанківському ринку майже 460 мільйонів доларів, а продав 57,33 мільйона доларів. Валюта, яку Нацбанк купує на міжбанківському ринку, спрямовується для поповнення міжнародних золотовалютних резервів України.