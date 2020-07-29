Нацбанк присвятив ювілейну монету номіналом 5 гривень старовинному місту на Рівненщині



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Нацбанк присвятив ювілейну монету 960 річниці Дубна

Роздрібна ціна монети становитиме 40 гривень

Національний банк України випустив ювілейну монету номіналом 5 гривень до 920-ї річниці Дубна. Її присвятили старовинному місту на Рівненщині, що вперше письмово згадане у 1100 році.

Зазначається, що загальний тираж – 35 тисяч штук. Монета виготовлена не з дорогоцінного металу, з нейзильберу. Її маса 16.54 г., діаметр – 35 мм.

Ескіз монети дещо інший, ніж планували попередньо. Зображена композиція з культових споруд Дубна, а також князь Костянтин Острозький, адже місто входило до його володінь.

На аверсі:

угорі напис УКРАЇНА, під яким – малий Державний Герб України та праворуч рік карбування монети – 2020; ліворуч на дзеркальному тлі зображено Костянтина Острозького, праворуч від якого – герб Острозьких та номінал монети – 5 гривень на тлі стилізованого Дубенського замку; унизу праворуч на тлі стилізованих хвиль напис – Костянтин Острозький; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети:

вгорі праворуч – герб міста Дубно; на дзеркальному тлі абрису Дубенського замку зображено композицію з найцікавіших культових споруд міста Дубно, унизу праворуч на дзеркальному тлі написи: ДУБНО 920 РОКІВ.

Роздрібна ціна монети становитиме 40 гривень.

Нагадаємо, на початку червня Нацбанк повідомляв, що продав всі сувенірні срібні банкноти номіналом 1000 гривень.

Національний банк України 20 травня випустив сувенірну банкноту зі срібла. Монета відтворила дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Також в Україні з 2 червня ввійшла в обіг пам'ятна срібна монета номіналом 10 гривень, що має незвичайний дизайн, бо на ній зображений нічний метелик совка розкішний.

До слова, Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на суму 170 млн гривень. Ця сума вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет у 2015 році.



