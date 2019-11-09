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    Економіка та фінанси

    Нацбанк пропонує державі забирати менше прибутків у державних банків

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    Нацбанк пропонує державі забирати менше прибутків у державних банків

    За підсумками 2018 року державні банки виплатили 90% свого прибутку до бюджету

    У Національному банку України пропонують зменшити частку прибутку, які державні банки мають перераховувати до бюджету.

    Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час брифінгу за підсумками стрес-тестування банків у 2019 році.

    «Якщо говорити про державні банки, які потребують докапіталізації. Ми, моделюючи їхню роботу на наступні 3 роки, бачимо, що без докапіталізації можна обійтися, якщо більш активно працювати з їхніми активами. По-друге, треба залишати прибуток у цих банках, за рахунок якого можна формувати резервів та капіталу», — повідомила Рожкова.

    За підсумками 2018 року державні банки виплатили 90% свого прибутку до бюджету.

    У Нацбанку закликають Міністерство фінансів переглянути цей норматив, щоб залишити державним банкам більше коштів.

    Загалом, реальна потреба банків у додатковому капіталі, за розрахунками НБУ, складає близько 35,2 мільярда гривень.

    Джерело: Громадське

    Національний банк банки Катерина Рожкова
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