Нацбанк пропонує державі забирати менше прибутків у державних банків



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За підсумками 2018 року державні банки виплатили 90% свого прибутку до бюджету

У Національному банку України пропонують зменшити частку прибутку, які державні банки мають перераховувати до бюджету.

Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час брифінгу за підсумками стрес-тестування банків у 2019 році.

«Якщо говорити про державні банки, які потребують докапіталізації. Ми, моделюючи їхню роботу на наступні 3 роки, бачимо, що без докапіталізації можна обійтися, якщо більш активно працювати з їхніми активами. По-друге, треба залишати прибуток у цих банках, за рахунок якого можна формувати резервів та капіталу», — повідомила Рожкова.

За підсумками 2018 року державні банки виплатили 90% свого прибутку до бюджету.

У Нацбанку закликають Міністерство фінансів переглянути цей норматив, щоб залишити державним банкам більше коштів.

Загалом, реальна потреба банків у додатковому капіталі, за розрахунками НБУ, складає близько 35,2 мільярда гривень.

Джерело: Громадське