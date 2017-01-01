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    Економіка та фінанси

    Нацбанк спростив переміщення банківських металів через митний кордон

    Серед скасованих вимог — наявність індивідуальних ліцензій НБУ на вивезення металів вагою, що перевищує 500 гр.
    Національний банк пом’якшив вимоги до процедури переміщення банківських металів через митний кордон України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.  По-перше, Правління НБУ скасувало вимогу щодо наявності індивідуальних ліцензій Національного банку України на вивезення фізичною особою банківських металів вагою, що перевищує 500 г. Дозвіл
    • Вчора, 18:19
    • Розсилка

    Серед скасованих вимог — наявність індивідуальних ліцензій НБУ на вивезення металів вагою, що перевищує 500 гр.

    Національний банк пом’якшив вимоги до процедури переміщення банківських металів через митний кордон України. Про це повідомляє прес-служба НБУ. 
    По-перше, Правління НБУ скасувало вимогу щодо наявності індивідуальних ліцензій Національного банку України на вивезення фізичною особою банківських металів вагою, що перевищує 500 г. Дозвіл на вивезення банківських металів в такому обсязі буде можливий за умови письмового декларування митному органу та на підставі документів, що підтверджують придбання цією особою банківських металів в уповноважених банках та/або Національному банку в повному обсязі.
    По-друге, скасовується вимога щодо необхідності отримання юридичними особами спеціального дозволу Національного банку на ввезення банківського металу, виготовленого нерезидентом за договором про перероблення  давальницької сировини, якщо ці банківські метали в повному обсязі продаються Національному банку. Достатньо лише наявності договору, на підставі якого здійснювалась переробка, а також договору на поставку банківських металів Національному банку.
     

    Нацбанк спростив переміщення банківських металів через митний кордон

    Серед скасованих вимог — наявность індивідуальних ліцензій НБУ на вивезення металів вагою, що перевищує 500 г

    https://bank.gov.ua/simg/1x1.gif

     

    Національний банк пом’якшив вимоги до процедури переміщення банківських металів через митний кордон України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

     

     

    По-перше, Правління НБУ скасувало вимогу щодо наявності індивідуальних ліцензій Національного банку України на вивезення фізичною особою банківських металів вагою, що перевищує 500 г. Дозвіл на вивезення банківських металів в такому обсязі буде можливий за умови письмового декларування митному органу та на підставі документів, що підтверджують придбання цією особою банківських металів в уповноважених банках та/або Національному банку в повному обсязі.

     

    По-друге, скасовується вимога щодо необхідності отримання юридичними особами спеціального дозволу Національного банку на ввезення банківського металу, виготовленого нерезидентом за договором про перероблення  давальницької сировини, якщо ці банківські метали в повному обсязі продаються Національному банку. Достатньо лише наявності договору, на підставі якого здійснювалась переробка, а також договору на поставку банківських металів Національному банку.

     
    Національний банк
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