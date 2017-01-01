Серед скасованих вимог — наявність індивідуальних ліцензій НБУ на вивезення металів вагою, що перевищує 500 гр.

Національний банк пом’якшив вимоги до процедури переміщення банківських металів через митний кордон України. Про це повідомляє прес-служба НБУ. По-перше, Правління НБУ скасувало вимогу щодо наявності індивідуальних ліцензій Національного банку України на вивезення фізичною особою банківських металів вагою, що перевищує 500 г. Дозвіл



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Серед скасованих вимог — наявність індивідуальних ліцензій НБУ на вивезення металів вагою, що перевищує 500 гр.

Національний банк пом’якшив вимоги до процедури переміщення банківських металів через митний кордон України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

По-перше, Правління НБУ скасувало вимогу щодо наявності індивідуальних ліцензій Національного банку України на вивезення фізичною особою банківських металів вагою, що перевищує 500 г. Дозвіл на вивезення банківських металів в такому обсязі буде можливий за умови письмового декларування митному органу та на підставі документів, що підтверджують придбання цією особою банківських металів в уповноважених банках та/або Національному банку в повному обсязі.

По-друге, скасовується вимога щодо необхідності отримання юридичними особами спеціального дозволу Національного банку на ввезення банківського металу, виготовленого нерезидентом за договором про перероблення давальницької сировини, якщо ці банківські метали в повному обсязі продаються Національному банку. Достатньо лише наявності договору, на підставі якого здійснювалась переробка, а також договору на поставку банківських металів Національному банку.

Нацбанк спростив переміщення банківських металів через митний кордон

Серед скасованих вимог — наявность індивідуальних ліцензій НБУ на вивезення металів вагою, що перевищує 500 г