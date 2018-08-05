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    Економіка та фінанси

    Нацбанк знову послабив гривню

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    Нацбанк знову послабив гривню

    Курс долара на міжбанку в продажу підвищився на 9 копійок

    Національний банк України на 6 серпня 2018 року знизив курс гривні більш ніж на 8 копійок - до 27,09 гривні за долар - порівняно з попереднім банківським днем.

    Про це повідомляє сайт НБУ.

    НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:
     
    - 100 доларів США - 2709,2701 гривні (+8,0834);
     
    - 100 євро - 3139,5022 гривні (+1,5336);
     
    Курс долара на міжбанку в продажу підвищився на 9 копійок - до 27,13 грн/долар, курс покупки також зріс на 9 копійок - до 27,10 грн/долар.

    На чорному ринку за даними фінансового порталу «Мінфін» 3 серпня станом на 18:45 долар у середньому купують по 27,28 грн, продають по 27,37 грн.

    При цьому пропозиції купівлі коливаються у межах 27,22-27,4 грн/дол., продажу - в межах 27,32-27,8 грн/дол.

    Раніше НБУ встановив курс на 3 серпня на рівні 27,01 грн/дол.

    У НБУ пояснили подешевшання гривні перерахуванням компаніями дивідендів за кордон і виходом нерезидентів із облігацій внутрішньої державної позики.

    Нагадаємо, НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на 2:00 раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

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