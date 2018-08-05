Нацбанк знову послабив гривню
-
Розсилка
Курс долара на міжбанку в продажу підвищився на 9 копійок
Про це повідомляє сайт НБУ.
На чорному ринку за даними фінансового порталу «Мінфін» 3 серпня станом на 18:45 долар у середньому купують по 27,28 грн, продають по 27,37 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються у межах 27,22-27,4 грн/дол., продажу - в межах 27,32-27,8 грн/дол.
Раніше НБУ встановив курс на 3 серпня на рівні 27,01 грн/дол.
У НБУ пояснили подешевшання гривні перерахуванням компаніями дивідендів за кордон і виходом нерезидентів із облігацій внутрішньої державної позики.
Нагадаємо, НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на 2:00 раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.