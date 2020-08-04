Нафта дешевшає на тлі зростання кількості випадків захворювання на Covid-19



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Пропозиція нафти росте, оскільки група ОПЕК + в серпні збільшує видобуток на 1,5 млн барелів на добу.

Ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 0,8% до $40,68 за барель, на Brent - на 0,86% до $43,77 за барель

Ціни на нафту знизилися у вівторок через побоювання зменшення попиту на тлі зростання захворювань коронавірусом. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 0,8% до $40,68 за барель, на Brent - на 0,86% до $43,77 за барель.

Під час торгів у понеділок 3 серпня котирування WTI зросли на 1,8%, а Brent - на 1,5% після виходу перевершили прогнози даних про ділову активність в Азії, Європі та США.

«Що стосується попиту, то у нас були досить обнадійливі дані про світове виробництво ... але є ще досить багато свідчень того, що відновлення попиту на нафту застопорилося на багатьох ринках з поверненням Covid-19», - повідомили в National Australia Bank.

Попит на паливо знижується через посилення обмежень, покликаних зупинити поширення вірусу, в таких містах, як Маніла і Мельбурн. Також на торги вплинуло те, що Норвегія припинила рух круїзних суден.

Водночас пропозиція нафти росте, оскільки група ОПЕК + в серпні збільшує видобуток на 1,5 млн барелів на добу.

Американські виробники також планують відновити призупинене виробництво.