Нафтогаз із серпня знижує тариф для промисловості



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Компанія пропонує газ за ціною 4 640,00 – 5 204,00 грн/тис. куб. м

НАК «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 серпня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання.

Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

В залежності від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 4 640,00 – 5 204,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

У порівнянні з цінами на липень 2019 року, у серпні ціни зменшено на 7,2-7,5%.

Раніше повідомлялося, що Нафтогаз знизив ціну на газ для населення у липні на 10,4%. Нагадаємо, у березні на енергетичних біржах Європи, де Україна купує імпортний газ, ціна на блакитне паливо різко впала. Так, рівень цін на ринку чи не вперше став нижчим за рівень регульованих державою цін. Тому 3 квітня уряд ухвалив постанову №293, якою зобов'язав Нафтогаз продавати газ населенню за ринковими цінами.