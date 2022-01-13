НКРЕКП пояснила, чому обленерго мають тимчасово відключати світло

Про планові перерви в електропостачанні оператор системи розподілу повинен обов'язково повідомляти на власному вебсайті або через ЗМІ

Тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати 8 годин на добу у зимові місяці у разі неможливості забезпечення резервним живленням – НКРЕКП

Оператори системи розподілу (колишні обленерго) мають тимчасово відключати світло своїм клієнтам для обслуговування електричних мереж або для підключення нових споживачів. Виконувати такі роботи компанії мають весь рік, але за умови відключення споживачів не більше, ніж на 8 годин в зимовий період.

Про це повідомив державний Регулятор НКРЕКП на своєму сайті.

«НКРЕКП інформує, що у відповідності до Кодексу ОСР має право припиняти/обмежувати розподіл електричної енергії на час проведення робіт ремонту, будівництва, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСР, річною програмою ремонтів ОСР, та при приєднанні нових користувачів до електричних мереж системи розподілу, здійснивши відповідні попередження відповідно до вимог цього Кодексу. При цьому, тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати сумарно 8 годин на добу у зимові місяці у разі неможливості забезпечення резервним живленням», – йдеться у повідомленні Регулятора.

Про планові перерви в електропостачанні оператор системи розподілу повинен обов'язково повідомляти на власному вебсайті в мережі інтернет або через засоби масової інформації не пізніше ніж за 5 днів до початку відключення.

НКРЕКП зазначає, що повідомлення про планові відключення повинно містити інформацію про населені пункти та вулиці, які будуть відключені, причини перерви, дати та орієнтовну тривалість проведення робіт.

«При цьому, важливо по можливості оптимізувати термін виконання ремонтних робіт з метою зменшення тривалості перерв, особливо в період мінусових температур, в тому числі, за рахунок забезпечення користувачів резервним живленням, шляхом організації тимчасових схем живлення або застосування пересувних генеруючих установок», – зазначає регулятор.

Нагадаємо, ДТЕК Київські мережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі коригували графік проведення робіт на мережах на період новорічних свят.