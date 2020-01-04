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    Економіка та фінанси

    Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за січень

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    Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за січень

    На пенсійні виплати спрямовано 8,8 млрд гривень

    У той час як розмір пенсії можна розрахувати самому, Пенсійний фонд 3 січня згідно із затвердженим графіком розпочав фінансування пенсій. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

    «3 січня 2020 року Пенсійним фондом України згідно із затвердженим графіком розпочато фінансування пенсій», – сказано в повідомленні.

    Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 8,8 млрд гривень.

    На початку жовтня міністр КМУ Дмитро Дубілет анонсував скасування трудових книжок в Україні.

    Нагадаємо, з 1 січня 2020 року держава забезпечить безоплатну доставку пенсій та субсидій через «Укрпошту» для майже п’яти мільйонів пенсіонерів. Кабмін виділив підприємству 900 млн грн для доставки пенсій та субсидій.

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