Нардеп від «Батьківщини» оцінив втрати держави від експорту металобрухту

За словами Цимбалюка, до кінця року з України можуть вивезти майже 1,5 млн тонн металобрухту

Уряд має терміново ввести мораторій на експорт брухту, інакше соцвиплати опиняться під загрозою, – Цимбалюк

Експорт брухту призводить до того, що Україна втрачає мільярди, а металургійні заводи опинилися під загрозою закриття. Кабінет міністрів має втрутитись і терміново запровадити експорт сировини, інакше під загрозою будуть і соціальні виплати українцям. Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк.

«З експортом брухту склалася дуже складна ситуація. І вже не тільки представники металургії б’ють на сполох: у проєкті державного бюджету закладені певні суми. І якщо не зупинити відтік металобрухту, то ці суми не надійдуть до бюджету», – попередив він у ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, до кінця року з України можуть вивезти майже 1,5 млн тонн металобрухту, це приблизно 2,5-3 млрд грн експортного мита. А якби цей брухт був перероблений в Україні, то бюджет отримав би майже 90 млрд грн.

«Вдумайтеся, які втрати держави! До того ж: є ризики зупинки декількох металургійних заводів. А хто в цій темі, той знає, що потім відновити роботу є надзвичайно складно. Тому тут потрібне кардинальне рішення Кабінету міністрів про мораторій на вивіз металобрухту», – наголосив Цимбалюк.

Він нагадав: якщо металургійна галузь опиниться у скрутному становищі і почне закривати промислові потужності, під питанням опиняться соціальні виплати.

«Якщо бюджет втрачатиме кошти, чим виплачувати соціальним сферам? У тому числі педагогам, медикам, бюджетникам тощо. Тому це вже не вузькопрофільне завдання, а завдання всієї влади. І ми на рівні ВР будемо ініціювати звернення до Кабінету Міністрів, щоб все-таки було обмежено вивіз металобрухту. Щоб спочатку забезпечити сировиною вітчизняні підприємства, які створюють робочі місця, сплачують податки і саме ці податки заплановані в дохідну і розхідну частину проєкту бюджету», – резюмував народний депутат.

Нагадаємо, раніше ОП «Укрметалургпром» звернувся з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського з закликом ввести тимчасовий мораторій на вивіз металобрухту з України, щоб захистити українську металургійну галузь.

У свою чергу народний депутат Олексій Мовчан повідомив, що експортери металобрухту виводять прибутки від продажу сировини за кордон через маніпуляції з митною ціною: тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках залишили не менше $8 млн.