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    Український нардеп дав відсіч пропагандистці з РФ: суперечка сталася через напис на футболці (фото)

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    Скабєєвій не сподобалася футболка, в якій Гончаренко з'явився в ПАРЄ - Український нардеп дав відсіч пропагандистці з РФ: суперечка сталася через напис на футболці (фото)
    Скабєєвій не сподобалася футболка, в якій Гончаренко з'явився в ПАРЄ
    Фото Олексій Гончаренко /Telegram

    Пропагандистка Скабєєва отримала жорстку відповідь від Олексія Гончаренка

    Народний депутат України Олексій Гончаренко і російська пропагандистка Ольга Скабеева влаштували заочну перепалку через футболку українця, яка не сподобалася росіянці через напис на ній.

    Все почалося з того, що Гончаренко розмістив у своєму Telegram-каналі власне фото, на якому позує у білій футболці з написом «Less russian gas» («Менше російського газу»). У цій футболці Гончаренка помітили у ПАРЄ, сесія якої розпочалася у Страсбурзі.

    «Путін – вбивця, газ – його зброя! Якою є наша стратегія боротьби проти Росії на цій сесії ПАРЄ?», – написав нардеп.

    На публікацію Гончаренка відреагувала Скабєєва. У своєму Telegram вона зазначила, що нардеп «забув одну букву». І написала свій варіант – «Bless Russian Gas!» («Благослови російський газ»).

    Через деякий час Гончаренко їй відповів.

    «Олечка Скабєєва, у мене на футболці все написано так, як і повинно бути. І з цим згодні багато хто. А ось для вас в слові Crimea одна буква зайва. Адже у вашому випадку – це Crime. І це теж ні для кого не секрет», – написав він.

    Гончаренко мав на увазі гру слів «Crimea – Крим» і «сrime – кримінал».

    Нагадаємо, раніше російські пропагандисти і політики влаштували істерику через демонтаж пам'ятного знака на честь дружби Києва і Москви в столиці України.

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    Теги: газ зброя депутат Путін Олексій Гончаренко ПАРЄ Ольга Скабєєва час
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    Український нардеп дав відсіч пропагандистці з РФ: суперечка сталася через напис на футболці (фото)