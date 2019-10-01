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    Беленюк отримав понад 30 тисяч зарплати за третину робочих днів у Верховній Раді

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    Жан Беленюк на засіданні Верховної Ради - Беленюк отримав понад 30 тисяч зарплати за третину робочих днів у Верховній Раді
    Жан Беленюк на засіданні Верховної Ради
    О. Гончаров

    Спортсмени-депутати отримали перші зарплати в Верховній Раді

    Депутати Верховної Ради IX скликання, обрані в липні 2019 року на позачергових виборах, отримали перші зарплати.

    Серед обраних спортсменів найбільше отримала легкоатлетка Ольга Саладуха – 43 176 гривень, інформує Liga.net.

    Обраний за списком партії Слуга народу борець Жан Беленюк отримав 32 034 гривні. При цьому Беленюк через виступ на чемпіонаті світу відвідав лише третину засідань Ради. 

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    Верховна Рада легка атлетика партія Слуга народу Жан Беленюк греко-римська боротьба Ольга Саладуха
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