Беленюк отримав понад 30 тисяч зарплати за третину робочих днів у Верховній Раді
Жан Беленюк на засіданні Верховної Ради
О. Гончаров
Спортсмени-депутати отримали перші зарплати в Верховній Раді
Депутати Верховної Ради IX скликання, обрані в липні 2019 року на позачергових виборах, отримали перші зарплати.
Серед обраних спортсменів найбільше отримала легкоатлетка Ольга Саладуха – 43 176 гривень, інформує Liga.net.
Обраний за списком партії Слуга народу борець Жан Беленюк отримав 32 034 гривні. При цьому Беленюк через виступ на чемпіонаті світу відвідав лише третину засідань Ради.
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