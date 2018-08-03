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    Економіка та фінанси

    NASA випустило колекцію одягу за «космічними» цінами

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    <p>Куртка та рюкзак&nbsp;нагадують систему життєзабезпечення космонавтів&nbsp;</p> - NASA випустило колекцію одягу за «космічними» цінами
    Фото: Heron Preston/NASA

    Куртка та рюкзак нагадують систему життєзабезпечення космонавтів 

    Ціни на одяг з колекції варіюються від $100 до $1200

    Космічне агентство NASA до свого 60-річчя випустило колекцію вуличного одягу. Її створив Американський дизайнер одягу Герон Престон.

    Про це повідомляється на сайті Dezeen.

    До колекції, що назвали  Fall/Winter 1990, входять куртки, рукавиці, футболки, ремені та кепки. Зокрема тут є срібна джинсова куртка, що нагадує костюми, які носила група астронавтів Меркурій 7, шкарпетки та ремені з логотипом NASA і рюкзак, що нагадує систему життєзабезпечення космонавтів.

    Назва колекції — посилання на 1990 рік, коли космічне агентство востаннє використовувало старий логотип Worm. Саме цей логотип використовував Престон при створенні одягу.

    Повідомляється також, що ціни на одяг з колекції варіюються від $100 до$1200.

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