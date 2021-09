Всесвітній банк більше не випускатиме рейтинг Doing Business

Рейтингу Doing Business більше не буде

Випуск звіту припиняють через повідомлення про порушення в рейтингах

Група Світового банку більше не буде випускати рейтинг Doing Business. Рік тому його випуск призупинили на час через виявлені порушення в публікаціях за 2018 і 2020 рік.

Група Світового банку припиняє випуск звіту Doing Business через повідомлення про порушення в рейтингах за 2018 і 2020 роки. Про це повідомляється на сайті організації.

Торік було повідомлено про порушення в даних щодо Doing Business 2018 і 2020. Тоді керівництво Світового банку призупинило випуск наступного звіту Doing Business та ініціювало серію перевірок та аудитів звіту і його методології.

Повідомляється, що звинувачення також торкалися етичні питання, включаючи поведінку колишніх посадових осіб ради директорів і нинішніх і / або колишніх співробітників Банку, про звинувачення повідомили в відповідні механізми внутрішньої підзвітності Банку.

«Вивчивши всю наявну на сьогодні інформацію про Doing Business включаючи результати минулих оглядів, аудитів та звіт, представлений Банком від імені Ради виконавчих директорів, керівництво Групи Всесвітнього банку ухвалило рішення припинити публікацію звіту Doing Business», – йдеться в повідомленні банку.

У Світовому банку додали, що в подальшому будуть над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату.

Рейтинг Doing Business розраховував бізнес-клімат різних країн. У Світовому банку підкреслили, що проведені в рамках підготовки звіту дослідження допомагали країнам приймати більш обґрунтовані рішення і дозволяють більш точно оцінювати економічні і соціальні поліпшення.

У серпні минулого року Світовий банк заявив, що тимчасово не публікуватиме рейтинг Doing Business через низку порушень, які стосуються змін до попередніх звітах – Doing Business 2018 і Doing Business 2020.

Тоді видання The Wall Street Journal повідомляло, що мова може йти про спотворення даних по таким країнам: Китай, ОАЕ, Саудівська Аравія і Азербайджан.

Нагадаємо, що в рейтингу Doing Business 2020 Україна посіла 64-е місце, піднявшись на сім рядків. У рейтингу 2019 року наша країна займала 71-е місце.

