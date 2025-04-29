Імпортний сир заповнив магазини. Українські виробники б’ють на сполох

У березні вартість молочної сировини в Україні була на 25% нижчою, ніж у країнах Євросоюзу

Щомісяця на український ринок надходить близько 3 тис. тонн імпортного сиру

У першому кварталі 2025 року українські сировари зіткнулися з тривожними тенденціями: імпорт сиру зріс у середньому на 25% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Іноземні тверді сири вже охопили майже половину внутрішнього ринку. Вітчизняні виробники б'ють на сполох, оскільки їм складно конкурувати з іноземними компаніями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спілку молочних підприємств України (СМПУ).

За даними СМПУ, щомісяця на український ринок надходить близько 3 тис. тонн імпортного сиру, більшість якого становлять тверді та напівтверді сорти. Як зазначає виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур, основним постачальником залишаються польські виробники.

Крім офіційного імпорту, за оцінками Спілки, в країну щомісяця потрапляє ще близько 1 тис. тонн сиру в обхід митного контролю – без сплати податків і належної перевірки якості. Хоча така продукція не фігурує у державній статистиці як контрабанда, її присутність на ринку гостро відчувають українські компанії. Для порівняння: українські підприємства щомісяця виробляють близько 4 тисяч тонн сиру.

«За січень-лютий 2025 року великі мережі національного ритейлу забезпечили 47% внутрішнього споживання імпортним сиром», – зауважив виконавчий директор СМПУ у коментарі «Економічній правді». У 2014-2015 роках частка імпортного сиру на внутрішньому ринку становила 11-15%, каже Дідур.

Чому імпорт сиру збільшився

Головним чинником такої ситуації є нижча вартість імпортного сиру. Упродовж 2024 року ціна на молочну сировину в Україні, яка формує близько 70% загальної собівартості сиру, зросла на 30%. Вартість цього ключового ресурсу майже зрівнялася з цінами в країнах ЄС, тоді як купівельна спроможність українських споживачів залишилася низькою. У результаті вітчизняні виробники постали перед труднощами реалізації своєї продукції.

На початку 2025 року ситуація дещо стабілізувалася. У березні вартість молочної сировини в Україні була на 25% нижчою, ніж у країнах Євросоюзу: 41,62 євроцента за кілограм екстра-молока проти 54,68 євроцента в Польщі та 53,65 євроцента в середньому по ЄС. Втім, навіть за таких умов імпортний сир і далі залишається більш вигідним за ціною на українському ринку.

«Польща щомісяця експортує до нас 1,5-1,8 тис. тонн сиру – це 10% їх експорту. Український ринок споживання – 8 тис. тонн на місяць, тому простір для зростання в них є. Їхнє виробництво зростає щороку», – зауважив Арсен Дідур.

Ймовірно, на нижчу кінцеву ціну іноземного продукту впливає фактор державної підтримки з боку ЄС та національних урядів. Водночас виробники, і експерти стверджують, що український сир не поступається іноземним за якістю.

Чи можна врятувати українські сири?

Ірина Стопа, директорка з маркетингу бренду «Комо», охарактеризувала ситуацію з сирною експансією як критичну. Через рекордне зростання цін на сировину в 2024 році виробники підняли ціни, що змусило торговельні мережі активно імпортувати продукцію з-за кордону.

«Якщо ситуація не зміниться, то частка імпортних твердих сирів і надалі зростатиме, а Україна втратить свою сирну промисловість. Це призведе до зменшення фермерських господарств та поголів’я корів», – пояснила Ірина Стопа.

Українські виробники молока хочуть дотації з держбюджету, оскільки в ЄС цей бізнес підтримується державою, що ускладнює конкуренцію з імпортною продукцією. На 2025 рік уряд передбачив 1 млрд грн для тваринництва та агропереробки, але чи потраплять ці кошти до всієї галузі, неясно, оскільки цей бюджетний пункт не має достатнього захисту.

Інша проблема – собівартість та сировина. В Україні молоко вже дешевше, ніж у ЄС, але логістика, вартість електроенергії, пакування і податки формують таку ціну, що ускладнює конкуренцію з іншими країнами, де із сировини «зрізають» третину вартості.

Один зі способів знизити собівартість – відновлення спецрежиму ПДВ для молочних виробників, який існував до 2017 року. Тоді фермери не сплачували ПДВ до бюджету, а перераховували його на спеціальні рахунки, гроші з яких йшли на розвиток виробництва. Після скасування цього режиму Україна втратила майже 40% поголів’я великої рогатої худоби, що спричинило дефіцит молока та подорожчання цієї продукції.

Як повідомлялося, спалахи ящуру в європейських країнах та скасування пільгового безмитного режиму ЄС для українських експортерів сільськогосподарської продукції можуть призвести до подальшого зниження закупівельних цін на молокосировину в Україні. Таку думку висловив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі