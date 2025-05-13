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З карток українців у 2024 році зникло понад мільярд гривень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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З карток українців у 2024 році зникло понад мільярд гривень
Водночас сума збитків від шахрайства з платіжними картками зросла на 37%
фото з відкритих джерел

Більшість шахрайських випадків за рік відбулися в інтернеті – 83%

Минулого року кількість шахрайства з платіжними картками склала 270 тис. операцій. Це на 2000 операцій (або на 1%) менше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України

Таким чином на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція.

Водночас сума збитків від шахрайства з платіжними картками зросла на 37% – до загальної суми 1,1 млрд гривень.

«Це пов’язано зі зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (із 3065 гривень у 2023 році до 4247 грн у 2024 році)», – зазначають в НБУ.

Окрім зростання суми збитків, відбулося і зростання загальної суми видаткових операцій з використанням платіжних карток – на 8%. Відповідно відносний рівень збитків від шахрайства з використанням платіжних карток до загальної суми видаткових операцій зріс на 28%. Отже, на 1 млн грн, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства.

Зазначається, що більшість шахрайських випадків відбулися в інтернеті – 83% від загальної кількості випадків шахрайських операцій. Переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджувальні коди та паролі для проведення платіжних операцій. Торік – це 84% від загальної суми всіх збитків (у 2023 році – 80%).

Нагадаємо, на Закарпатті шахрай виманив майже сім млн грн у родини загиблого військового. Чоловік перебував у довірливих відносинах із сім’єю захисника, адже був його хрещеним батьком. Відтак запропонував матері чоловіка допомогу з оформленням документів для отримання одноразової грошової виплати від держави. 

Також київські поліцейські повідомили про підозру 40-річному місцевому мешканцю, який цинічно скористався горем 29-річної військової, вдови загиблого на війні героя, та ошукав її на понад 300 тис. грн, обіцяючи допомогти з встановленням пам'ятника.

Теги: шахрайство Національний банк гроші українці

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