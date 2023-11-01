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Нацбанк у жовтні продав рекордний за півтора року обсяг валюти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацбанк у жовтні продав рекордний за півтора року обсяг валюти
фото ілюстративне

Це рекордний місячний обсяг, проданий регулятором із червня минулого року

Національний банк України у жовтні продав на міжбанківському ринку рекордний за останні півтора роки обсяг валюти. Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті регулятора.

У жовтні негативне сальдо операцій НБУ на міжбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) склало 3,351 млрд дол..

Зазначається, що це рекордний місячний обсяг, проданий регулятором із червня минулого року. Тоді НБУ реалізував на міжбанку 3,987 млрд дол.

Нагадаємо, що 3 жовтня НБУ відмовився від фіксованого курсу валют і перейшов у режим керованої гнучкості. Валютні інтервенції НБУ за цей час дозволили навіть трохи зміцнити курс гривні – з 36,5686 грн/дол. до 36,2812 грн/дол.

До слова, з кінця травня 2022 року Нацбанк був змушений продавати приблизно 1 млрд доларів із резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. 

Теги: НБУ Нацбанк валюта

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