Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист

«Українські виробники мають забезпечити наявність готової продукції на складах у Європі як гарантію, що контракти не будуть порушені»

Металурги закликали уряд відмовитися від скорочення строків повернення валютної виручки: це поглибить кризу в галузі

Скорочення строків повернення валютної виручки призведе до поглиблення кризи у металургійній галузі України, адже експортери можуть втратити останні традиційні ринки збуту. Про це йдеться у відкритому листі від Федерації металургів України до прем’єр-міністра та голови НБУ, який є в розпорядженні редації.

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«Наразі розповсюджується інформація про розробку Кабміном спільно з НБУ нормативного-правового акту, яким буде скорочено строки повернення валютної виручки зі 180 днів до 90 днів. В поточних реаліях, з огляду на нові більш складні та тривалі ланцюги постачання, таке скорочення матиме негативний вплив на постачання за кордон продукції гірничо-металургійного комплексу (далі ГМК). Наразі експортні поставки становлять близько 60%», – сказано у листі.

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У Федерації наголосили, що підприємства ГМК постраждали від загарбницької війни росії, втратили значні виробничі потужності та можливість швидко експортувати свою продукцію іноземним контрагентам. Та попри все, підприємства продовжують працювати, утримувати робочі місця, платити податки та підтримувати ЗСУ.

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«Іноземні партнери розглядають Україну, як територію з підвищеними ризиками, і тому купують українську металургійну продукцію на умовах відстрочки платежу (+1-2 місяці від моменту поставки). З огляду на нові шляхи постачання, які є більш тривалими та більш фінансово затратними, українські виробники мають забезпечити наявність готової продукції на складах у Європі як гарантію, що контракти не будуть порушені. Наразі орієнтовний строк поставки продукції, за відсутності форс-мажорів, становить 4-6 місяців. З урахуванням відстрочки платежу цикл обігу коштів становить 6-8 місяців, а в окремих випадках 10-12 місяців», – пояснили у ФМУ.

За таких обставин факт нова ініціатива НБУ та КМУ може стати точкою неповернення для українських виробників металургійної продукції, оскільки їх витіснять із традиційних експортних ринків збуту, наголосили у Федерації.

«Це призведе до різкого зменшення валютних надходжень в Україну, потягне за собою зменшення обсягів виробництва та скорочення робочих місць. Тому просимо не вживати жорстких заходів та додаткових обмежень щодо строків повернення валютної виручки. Водночас, пом'якшення цих обмежень значно підтримає вітчизняних виробників гірничо-металургійного комплексу, що у перспективі дозволить збільшити надходження валюти в Україну», – резюмували у ФМУ.

Як відомо, Кабмін та НБУ почали роздумувати над скороченням строків повернення валютної виручки після того, як з’явилася інформація щодо зловживання окремих аграрних компаній, які возять зерно «по-чорному».

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Водночас народний депутат Дмитро Наталуха заявив, що такі радикальні та різкі рішення вб’ють левову частину порядних українських експортерів, тож якщо правила порушують кілька гравців, треба карати їх, а не весь ринок.