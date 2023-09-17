Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нацбанк установив річний рекорд із продажу валюти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нацбанк установив річний рекорд із продажу валюти
Усього від початку 2023 року НБУ продав 18,021 млрд доларів
фото: bank.gov.ua

Чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем збільшився на $510,79 млн

За останній тиждень Національний банк України на міжбанківському валютному ринку продав рекордні 873,11 млн доларів. Про це свідчать дані регулятора.

Так, Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 873,11 млн доларів проти 302,27 млн доларів минулого тижня. Таким чином, НБУ збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $510,79 млн.

При цьому регулятор купив 0,05 млн доларів, а тижнем раніше – 0,47 млн. 

З кінця травня 2022 року Нацбанк був змушений продавати приблизно 1 млрд доларів із резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. 

Усього від початку 2023 року НБУ продав 18,021 млрд доларів, купив – 195,88 млн доларів. 

Нагадаємо, що з 16 вересня Нацбанк пом'якшив низку валютних обмежень.

Теги: Нацбанк валюта рекорд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нацбанк пом'якшив валютні обмеження: що змінилося
Нацбанк пом'якшив валютні обмеження: що змінилося
Вчора, 11:36
Бюджетом на 2023 рік передбачалось зростання середньої номінальної заплати на 30%
Ринок праці. Невтішні тенденції
12 вересня, 14:15
Літо 2023 року зайняло шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року
Спекотне літо в Києві: встановлено 13 температурних рекордів
5 вересня, 07:30

Економіка

Нацбанк установив річний рекорд із продажу валюти
Нацбанк установив річний рекорд із продажу валюти
Рада може ухвалити Держбюджет на 2024 рік раніше крайнього терміну
Рада може ухвалити Держбюджет на 2024 рік раніше крайнього терміну
Україна відновлює контроль у Чорному морі, і може розблокувати порти для всіх видів продукції – експерт
Україна відновлює контроль у Чорному морі, і може розблокувати порти для всіх видів продукції – експерт
Нацбанк пом'якшив валютні обмеження: що змінилося
Нацбанк пом'якшив валютні обмеження: що змінилося
Проєкт бюджету на 2024 рік у деталях
Проєкт бюджету на 2024 рік у деталях
Уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік
Уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
17K
«Українській слід» у біографії Уткіна: що пов'язує ватажка ПВК «Вагнер» з Україною
17K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
9614
Ким можуть замінити Кадирова: названо трьох кандидатів
9514
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:50
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту