Нацбанк установив річний рекорд із продажу валюти

Усього від початку 2023 року НБУ продав 18,021 млрд доларів

Чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем збільшився на $510,79 млн

За останній тиждень Національний банк України на міжбанківському валютному ринку продав рекордні 873,11 млн доларів. Про це свідчать дані регулятора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 873,11 млн доларів проти 302,27 млн доларів минулого тижня. Таким чином, НБУ збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $510,79 млн.

При цьому регулятор купив 0,05 млн доларів, а тижнем раніше – 0,47 млн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З кінця травня 2022 року Нацбанк був змушений продавати приблизно 1 млрд доларів із резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

Усього від початку 2023 року НБУ продав 18,021 млрд доларів, купив – 195,88 млн доларів.

Нагадаємо, що з 16 вересня Нацбанк пом'якшив низку валютних обмежень.