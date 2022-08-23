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Недійсні гривні: Нацбанк показав мічені купюри

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Недійсні гривні: Нацбанк показав мічені купюри
Нацбанк просить відмовлятися від пошкоджених банкнот під час розрахунків
фото: Нацбанк

В обіг потрапили пошкоджені банкноти із захоплених територій 

Національний банк України попереджає про потрапляння в готівковий обіг навмисно пошкоджених банкнот з територій, які тимчасово захоплені російськими загарбниками. Про це Нацбанк повідомляє у Фейсбуці.

«Можливо, ви вже бачили фото подібних пошкоджених банкнот – з кількома рівними отворами. Так, зокрема, виглядають банкноти, що навмисно пошкоджені банками. У випадку, якщо банк не має можливості вивезти готівку, враховуючи бойові дії чи їх можливу загрозу, він повинен здійснити пошкодження готівки, щоб привести банкноти в неплатіжний стан», - ідеться у повідомленні.

Окрім просвердлювання, існує ще кілька методів навмисного пошкодження банкнот: обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення; розрізання навпіл або на три частини; пошкодження спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

«Маємо попередити, що існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану, з територій, які перебувають в тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків. Наразі до Національного банку надійшли на дослідження від банків саме подібні банкноти. Тож ми просимо і бізнес, і громадян бути уважними», - зазначили в Нацбанку.

Недійсні гривні: Нацбанк показав мічені купюри фото 1

Такі банкноти – пофарбовані, розрізані або з отворами – не потрібно приймати під час готівкових розрахунків.

«Якщо під час розрахунків вам пропонують пофарбовані, розрізані або з отворами банкноти, у жодному разі не приймайте їх. Адже вони перестали бути платіжним засобом. Відмовтесь та попросіть інші», – наголосили в Нацбанку.

У Нацбанку просять повідомити поліцію про розповсюджувачів таких банкнот, щоб зупинити дії зловмисників.

У разі виникнення сумніву також можна звернутися в будь-який банк. Пошкоджені банкноти під час воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком.

«Зі свого боку ми також звернули увагу банків на необхідність вжити додаткові заходи, щоб не допустити потрапляння таких банкнот до кас банків. Нагадуємо, що умовах воєнного стану найбільш безпечними є безготівкові розрахунки, тож рекомендуємо надавати перевагу саме їм», – наголосили у Нацбанку.

До слова, видання Financial Times спрогнозувало, що восени фінансові ресурси України можуть вичерпатись і економіка «піде в круте піке», незважаючи на домовленість про відстрочку міжнародного боргу на два роки. 

На початку серпня стало відомо, що уряд готує законопроєкт про додатковий збір на імпортні товари в Україні. Йшлося, зокрема, про запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі імпортних, всіх імпортних товарів та послуг.

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Теги: гривня гроші банк

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