Нацбанк відзвітував про обсяги емісії гривні під час війни

Цього року буде надруковано 400 млрд грн

На цей рік Національний банк запланував емісію гривні обсягом 400 млрд грн і має намір обмежитися цією сумою. Про це розповіла в інтерв'ю «Главкому» перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

«Станом на сьогодні ми викупили цінних паперів на 255 млрд грн. Тобто в нас ще лишається невикористана частина у 145 млрд грн. Це адекватний рівень, який не створить значних дисбалансів в економіці, але дасть змогу уряду і далі платити пенсії, соціальні виплати, здійснювати військові видатки тощо», – зазначила вона.

Сьогодні виплати за державними цінними паперами суттєво перевищують залучення коштів, і це тривожний сигнал, визнала Рожкова. «Це відбувається передусім, тому що дохідність не відповідає ринковим очікуванням і рівню інфляції. Ми перебуваємо в діалозі з Міністерством фінансів та очікуємо, що те підвищення ставок за військовими ОВДП, яке відбувається зараз, триватиме і далі», – розповіла вона.

26 липня Мінфін провів аукціон з розміщення облігацій з внутрішніх державних позик (ОВДП). За словами Рожкової, ці кошти можуть бути акумульовані Мінфіном, і тоді не буде потреби у в постійній емісії для покриття дефіциту.

«Емісійні обсяги, як не крути, формують негативні очікування у людей. Ці очікування посилюють ризики розкручування інфляційної спіралі. Бо якщо друкують, думають люди, значить треба бігти щось купити, допоки гроші не знецінилися, доки ціни не піднялися. Нам цього не можна допускати. Слід зробити усе, аби втримати ситуацію під контролем», – зазначила перша заступниця голови Нацбанку.