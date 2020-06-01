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    Економіка та фінанси

    Найбільші казино Лас-Вегаса відновлюють роботу після карантину

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    <p>З четверга відкриються кілька найбільших казино Лас-Вегаса, включаючи Bellagio</p> - Найбільші казино Лас-Вегаса відновлюють роботу після карантину

    З четверга відкриються кілька найбільших казино Лас-Вегаса, включаючи Bellagio

    Казино доведеться дотримуватися ряду правил, включаючи дезінфекцію і соціальне дистанціювання

    У найближчий четвер відновлять роботу кілька найбільших казино Лас-Вегаса. Співробітників зобов'яжуть носить маски, а клієнтів – дотримуватися дистанції не менше півтора метра один від одного.

    Про це повідомляє Reno Gazette Journal.

    Про майбутнє відновлення роботи казино оголосив губернатор штату Невада Стів Сісолак. За його словами, з четверга відкриються кілька найбільших казино Лас-Вегаса, включаючи Bellagio, New York-New York, MGM Grand і The Signature, які були закриті ще в березні через пандемію коронавірусу.

    Повідомляється, що казино доведеться дотримуватися ряду правил, включаючи дезінфекцію і соціальне дистанціювання. На вході в ігрові зали і при заселенні в готелі у всіх гостей будуть перевіряти температуру. Людей з високою температурою відправлятимуть в лікарню або запропонують консультацію лікаря на місці.

    Відвідувачам буде рекомендовано також не збиратися великими групами. До того ж, гравці будуть відокремлені від круп'є панелями з плексигласу.

    Ігрові автомати розставлять на відстані півтора метра один від одного, або гравцям дозволять займати тільки кожен другий автомат.

    Регулярну санітарну обробку будуть проходити приміщення і столи, ігрові приналежності, включаючи фішки і кості. У самих гравців буде можливість регулярно обробляти руки дезінфікуючими засобами.

    До слова, у США затвердили поетапне відкриття Disneyland.

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