Заворушення у США: Білий дім рекомендував співробітникам не виходити на роботу



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США охопили масові протести та заворушення

Співробітникам Адміністрації президента рекомендували уникати відвідування території поблизу Білого дому

Співробітники Білого дому отримали електронні листи, в яких їм рекомендували тимчасово не ходити на роботу через протести, які охопили США.

Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, співробітникам Адміністрації президента рекомендували уникати відвідування території поблизу Білого дому.

Як відомо, 30 травня перед Білим домом почалися зіткнення.

У неділю влада у низці американських міст ввела комендантську годину у зв'язку з протестами, викликаними загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

За кілька днів поліція заарештувала близько 1700 осіб у 22 американських містах.