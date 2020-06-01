Стамбул готовий до відкриття пляжного сезону (фото)



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Шезлонги, розміщені на більшій дистанції один від одного, ніж у минулі роки Фото: TRT

Відпочивальникам доведеться дотримуватися соціальної дистанції навіть у воді

Громадські пляжі Стамбула, які були раніше закриті задля протидії поширенню коронавірусу, готові до відкриття з 1 червня в рамках послаблення карантину.

Про це повідомляє турецький телеканал TRT.

«Шезлонги, розміщені на більшій дистанції один від одного, ніж у минулі роки, це мінімізує контакт громадян. Дезінфекційні засоби будуть доступні у загальних приміщеннях», - повідомив телеканал.

За даними комунальників, які облаштовували один з пляжів у районі Шіле, що на чорноморському узбережжі, відстань між шезлонгами збільшено до 3 метрів.

Зазначається, що відпочивальникам доведеться дотримуватися соціальної дистанції навіть у воді – щонайменше два метри.

Як повідомлялося, попри рішення Київської міської держадміністрації про відкриття пляжів з 1 червня, купальний сезон у столиці затримається. Позасмагати на пляжах кияни зможуть не раніше 7 червня.

Наразі комунальне підприємство «Плесо» готує пляжі до відкриття: встановлюють рятувальні вишки, проводиться обслуговування сантехнічного обладнання душових установок, питних фонтанчиків тощо.