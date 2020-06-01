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    У світі

    Стамбул готовий до відкриття пляжного сезону (фото)

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    <p>Шезлонги, розміщені на більшій дистанції один від одного, ніж у минулі роки</p> - Стамбул готовий до відкриття пляжного сезону (фото)

    Шезлонги, розміщені на більшій дистанції один від одного, ніж у минулі роки

    Фото: TRT

    Відпочивальникам доведеться дотримуватися соціальної дистанції навіть у воді

    Громадські пляжі Стамбула, які були раніше закриті задля протидії поширенню коронавірусу, готові до відкриття з 1 червня в рамках послаблення карантину.

    Про це повідомляє турецький телеканал TRT.

    «Шезлонги, розміщені на більшій дистанції один від одного, ніж у минулі роки, це мінімізує контакт громадян. Дезінфекційні засоби будуть доступні у загальних приміщеннях», - повідомив телеканал.

    За даними комунальників, які облаштовували один з пляжів у районі Шіле, що на чорноморському узбережжі, відстань між шезлонгами збільшено до 3 метрів.

    Зазначається, що відпочивальникам доведеться дотримуватися соціальної дистанції навіть у воді – щонайменше два метри.

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    Стамбул готовий до відкриття пляжного сезону (фото)
    Стамбул готовий до відкриття пляжного сезону (фото)
    Стамбул готовий до відкриття пляжного сезону (фото)

    Як повідомлялося, попри рішення Київської міської держадміністрації про відкриття пляжів з 1 червня, купальний сезон у столиці затримається. Позасмагати на пляжах кияни зможуть не раніше 7 червня.

    Наразі комунальне підприємство «Плесо» готує пляжі до відкриття: встановлюють рятувальні вишки, проводиться обслуговування сантехнічного обладнання душових установок, питних фонтанчиків тощо.

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