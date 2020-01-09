«Укрспецекспорт» очолив засновник студії Шустера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2008 році Ноздря став засновником і генеральним директором ТОВ «Савік Шустер Студіос»

Ноздря влітку 2019 року він претендував на посаду міністрі ЖКГ в уряді Олексія Гончарука, проте міністром не став

Держкомпанію «Укрспецекспорт», що входить до складу ДК «Укроборонпром» та є одним з найпотужніших експортерів зброї в Україні, очолив депутат Київської міської ради Вадим Ноздря.

Про це повідомили в «Укроборонпромі».

«Так, ми підтверджуємо інформацію щодо призначення Вадима Ноздрі на цю посаду», - заявили у відомстві.

Вадим Ноздря - депутат Київської міської ради, де опікувався питанням ЖКГ та енергетики, перший заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.