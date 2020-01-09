«Укрспецекспорт» очолив засновник студії Шустера
Ноздря влітку 2019 року він претендував на посаду міністрі ЖКГ в уряді Олексія Гончарука, проте міністром не став
Держкомпанію «Укрспецекспорт», що входить до складу ДК «Укроборонпром» та є одним з найпотужніших експортерів зброї в Україні, очолив депутат Київської міської ради Вадим Ноздря.
Про це повідомили в «Укроборонпромі».
«Так, ми підтверджуємо інформацію щодо призначення Вадима Ноздрі на цю посаду», - заявили у відомстві.
Вадим Ноздря - депутат Київської міської ради, де опікувався питанням ЖКГ та енергетики, перший заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.
Народився 15 вересня 1979 року в Миколаєві. Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська Академія».
У 2000–2001 рр. працював IT-менеджером в ТОВ «Металпромсервіс», 2001–2002 рр. – менеджером аналітичного відділу Teletrade D.J. International Consulting Ltd, 2002–2006 рр. – заступником начальника департаменту ДК «Укрспецекспорт» (ДП СЗТФ «Прогрес»), 2006–2007 рр. – директором представництва ЗАТ «Мініметалургійний завод Істіл (Україна)», 2007–2008 рр. – директором ТОВ «Істіл Інвестментс» (Istil group), 2008–2012 рр. – виконавчим директором ТОВ «Істіл Менеджмент» (Istil group).
У 2008 році Ноздря став засновником і генеральним директором ТОВ «Савік Шустер Студіос». З 2012 року працював гендиректором ТОВ «Істіл-менеджмент», що надає консультативні послуги бізнесу.
2015 року був обраний депутатом Київради від «Самопомочі» у 23-му окрузі (Дарницький район). Після саморозпуску київської «Самопомочі» 11 вересня 2018 року увійшов до депутатської групи Сергія Гусовського «Київська команда».
Згідно з декларацією за 2018 рік, у власності родини перебуває житловий будинком під Києвом площею 400 кв.м, кілька земельних ділянок, квартира в Києві площею 163 кв.м., машини BMW X5 та Toyota Auris та дороговартісні годинники. Окрім того Вадим Ноздря задекларував 450 тис. доларів США, 380 тис. євро та 1 млн 500 тис. грн.
Вадим Ноздря одружений, має двох синів.