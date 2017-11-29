Названо найпунктуальнішу у світі авіакомпанію

Видання OAG назвало airBaltic найпунктуальнішу у 2017 році

Видання OAG Aviation Solutions (OAG) визнало латвійську національну авіакомпанію airBaltic найпунктуальною в світі в 2017 році, свідчить опубліковане на сайті OAG дослідження. За даними OAG, airBaltic в минулому році досягла показника пунктуальності 90,01% на рейсах, що з'єднують країни Балтії з кінцевими пунктами в Європі, Скандинавії, СНД і на



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Видання OAG назвало airBaltic найпунктуальнішу у 2017 році

Видання OAG Aviation Solutions (OAG) визнало латвійську національну авіакомпанію airBaltic найпунктуальною в світі в 2017 році, свідчить опубліковане на сайті OAG дослідження.

За даними OAG, airBaltic в минулому році досягла показника пунктуальності 90,01% на рейсах, що з'єднують країни Балтії з кінцевими пунктами в Європі, Скандинавії, СНД і на Близькому Сході. Це означає, що на понад 90 з 100 рейсів airBaltic в 2017 році досягала кінцевого пункту точно в передбачений час.

Як пояснив старший аналітик OAG Джон Грант, airBaltic в черговий раз визнана найбільш пунктуальною авіакомпанією в щорічній оцінці, заснованій на більш ніж 57 млн рейсів, проаналізованих в 2017 році.

«Здатність постійно досягати такого рівня пунктуальності, особливо коли отримані такі потужні і сучасні літаки, як C Series, вказує на професіоналізм команди airBaltic, і клієнтам забезпечується рівень послуг, якого ми очікуємо від всіх авіакомпаній», - підкреслив він.

Виконавчий директор airBaltic Мартін Гаусс зазначив, що 2017 рік був для airBaltic одним з найактивніших за всю історію її існування. Значно зросла кількість виконаних польотів, перевезено рекордну кількість пасажирів.

airBaltic забезпечує польоти з Риги більш ніж в 60 пункти призначення. Для кожного напряму airBaltic забезпечує зручні стикування через Ригу з пунктами призначення в мережі маршрутів авіакомпанії в Європі, Скандинавії, СНД і на Близькому Сході. airBaltic виконує також прямі рейси з Талліна і Вільнюса.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту «Рига» через технічну несправність шасі літак авіакомпанії AirBaltic, який вилітив з Копенгагена в Ригу, здійснив екстрену посадку із запізненням.

Джерело: Delfi