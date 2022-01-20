Недобросовісна конкуренція на ринку кабельної продукції становить загрозу національній безпеці, – експерт

Дії з боку Мінекономіки можуть призвести до проблем у будівництві критичної інфраструктури – Голова Правління Інтернет Асоціації України

Голова Правління Інтернет Асоціації України (ІНАУ) Олександр Савчук жорстко розкритикував спроби виконавчих органів влади запровадити недобросовісну конкуренцію на ринку кабельної продукції шляхом введення обмежуючих ввізних мит.

На його думку такі непродумані дії з боку Мінекономіки можуть призвести до проблем у будівництві критичної інфраструктури, а в результаті відіб’ється на національних інтересах. Про це він заявив у ході прес-конференції, скликаної Інтернет Асоціацією України та присвяченій проблемі запровадження ввізних мит на кабельну продукцію.

«Нещодавно нова влада в Україні оголосила курс на діджиталізацію. Перші дії дуже потішили ринок. Наші експерти з ентузіазмом включилися в роботу на цільовими програмами та нормативними документами. В основі всіх програм діджиталізації знаходиться розвинена транспортна інфраструктура – мова іде про будівництво ліній зв’язку. Значна частина номенклатури кабельної продукції в Україні просто не виробляється. А ті позиції, що виробляються інколи (не завжди, але частково) є неналежної якості. Запровадження ввізних мит на всю номенклатуру кабельної продукції – це акт відвертого шкідництва, орієнтований якщо не на зрив президентської програми, то принаймні на її здорожчання та ускладнення», – заявив Савчук.

На думку Голови Правління ІНАУ Міністерство економіки хоч і з запізненням усвідомило шкідливість рішення міжвідомчої комісії та скасувало його, після тривалого діалогу з учасниками ринку. Але далі почали діяти ручні механізми.

«Те, що за цим рішенням немає жодної економіки, свідчить той факт, що воно було скасовано самою ж Міжвідомчою комісією. Натомість ті, хто ініціювали це розслідування та запровадження мита вдалися до різного роду технологічних інструментів – зокрема включили в процес сумнозвісний адміністративний суд. В результаті маємо дуже дивне рішення суду, що відміняє рішення Міжвідомчої комісії», – наголосив Савчук