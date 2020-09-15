Неплатежі клієнтів «Житомиргазу» майже в два рази перевищують борги компанії



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«Житомиргаз» закликає своїх клієнтів своєчасно розраховуватись за надані послуги з розподілу

Станом на 1 липня 2020 року борги клієнтів АТ «Житомиргаз» за отримані послуги з розподілу газу становлять 32 млн грн. Такі неплатежі в 1,7 рази перевищують заборгованість компанії перед Оператором ГТС.

Значну суму заборгували компанії теплокомуненерго - їх борг становить майже 12 млн. грн. Решта боргів припадає на побутових споживачів.

В цьому році на зростанні боргів та погіршення розрахунків клієнтів «Житомиргазу» вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений урядом через пандемію коронавірусу.

«Тиждень тому ми направили до Верховної Ради інформацію щодо розрахунків з Оператором ГТС та розрахунків з нами по всім категоріям споживачів. Наразі маємо чітку тенденцію – значне, майже дворазове перевищення боргів споживачів над нашою заборгованістю перед Оператором ГТС. Вона сформована в першій половині року – коли через карантин розрахунки споживачів за послуги доставки газу значно погіршилися. Деякі споживачі помилково прийняли це як сигнал взагалі не платити за комунальні послуги. Хоча насправді мова йде лише про тимчасовий мораторій на нарахування пені», - зазначив фінансовий директор «Житомиргазу» Дмитро Конюх.

За місяць до опалювального періоду «Житомиргаз» закликає своїх клієнтів не допускати накопичення заборгованостей за особовими рахунками та своєчасно розраховуватись за надані послуги з розподілу. Адже від вчасної оплати залежить надійність та безперебійність газопостачання в осінньо-зимовий 2020-2021 років та розрахунки з Оператором ГТС.