Неплатежі населення за доставку газу сягнули 700 млн грн, - Асоціація газового ринку України



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Голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов

«У багатьох областях нараховуються десятки тисяч домогосподарств, які з початку року ще жодного разу не сплатили за доставку газу»

Заборгованість населення перед Операторами ГРМ за розподіл газу в 2020 році збільшилася до 700 млн грн. Таке зростання на додачу до неоплачених споживачами послугами розподілу газу у попередні періоди веде до боргової кризи у всій газовій галузі.

За даними Асоціації газового ринку України, побутові споживачі з початку року не сплатили операторам ГРМ за роботу по розподілу газу 700 млн грн. Про це на Ukrainian Gas Open повідомив голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов. Загалом по Україні заборгованість всіх груп споживачів за розподіл газу складає перевищує 2 млрд. грн. За даними Асоціації, в окремих областях рівень розрахунків за розподіл газу не перевищує 50%.

«Ситуація ускладняється поширенням в Україні коронавірусу, а також мораторієм на відключення боржників від газопостачання. У багатьох областях нараховуються десятки тисяч домогосподарств, які з початку року ще жодного разу не сплатили за доставку газу», - зазначив голова АГРУ.

Не краща ситуація і з розрахунками населення за газ, як товар. Станом на липень споживачі боргують за газ близько 24 млрд грн. На додачу борги виробників тепла для потреб населення за вже спожитий газ перевищили 45 млрд грн.

На думку голови АГРУ слід розглянути можливість списання такої заборгованості та затвердити тарифи, які повністю покривають витрати із розподілу газу. Саме таким чином буде забезпечена своєчасність розрахунків в газовій галузі в майбутньому.

«Боргова проблема потребує вирішення. Причому не за рахунок споживачів. Прикладом цивілізовано вирішення проблеми є закон про списання боргів на ринку електроенергії, який вступив в дію 14 липня», - сказав Денис Сенектутов.

В АГРУ підтримують механізм по списанню заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для населення та підприємств ТКЕ, запропонований в законопроекті 3800-1. Це дозволить провести фінансове оздоровлення та забезпечити економічну стабільність як всіх підприємств галузі, так і державного Оператора ГТС.