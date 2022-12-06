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«Не потрібно шукати виправдань». Кулеба звернувся до Німеччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Не потрібно шукати виправдань». Кулеба звернувся до Німеччини
фото з відкритих джерел

Кулеба закликав партнерів посилити військову підтримку України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder. Про це глава МЗС заявив на брифінгу.

Урядовець подякував Німеччині за рішення посилити протиповітряну оборону України та передати додатково сім зенітних установок Gepard. Водночас за словами міністра, українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах з німецькою стороною щодо передачі Україні танків Leopard 2 та системи ППО Patriot.

«Німецька сторона вже продемонструвала лідерство у постачанні систем протиракетної оборони Iris-T і іншого важливого озброєння. Ми розраховуємо на лідерство і в передачі Patriot, танків Leopard 2 та БМП Marder. Не може бути жодних табу у питаннях допомоги Україні зброєю для захисту всієї Європи від збройної агресії РФ», – заявив Кулеба.

Кулеба закликав партнерів посилити військову підтримку України.

«Особливо критичним є сьогодні допомогти Україні захиститися від російських ракетних обстрілів. Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час закрити небо над Україною, зробити це за допомогою систем ППО, які мають надійти в Україну у достатній кількості», – додав міністр.

Нагадаємо, Шольц пообіцяв передати Україні більше зброї. Зброя партнерів має дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет. Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.

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Теги: Німеччина війна росія окупанти Україна

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