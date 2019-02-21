Німеччина перевірить інформацію про виплату «гітлерівських пенсій» у Бельгії
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Міністерство праці ФРН дізналося про пенсії за службу у військах СС з численних журналістських запитів
Німецька влада перевірить інформацію ЗМІ про те, що близько 30 громадян Бельгії досі отримують пенсії з Німеччини за службу у військах СС.
Про це в середу повідомила представник прес-служби міністерства праці ФРН Ярміла Шнайдер, пише «Интерфакс»
«Ми дізналися про це з численних журналістських запитів, які ми отримали. Поки нічого не можу сказати, ми з'ясовуємо обставини», - сказала Шнайдер.
Раніше газета De Morgen повідомила, що в Бельгії близько 30 громадян досі продовжують отримувати призначену лідером нацистів Адольфом Гітлером у 1941 році пенсію за службу у військах СС під час Другої світової війни.
За даними журналістів, розмір щомісячних пенсій варіюється від 425 до 1275 євро.