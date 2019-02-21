  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Німеччина перевірить інформацію про виплату «гітлерівських пенсій» у Бельгії

    • Розсилка
    За даними ЗМІ, розмір щомісячних пенсій, призначених у 1941 році, зараз варіюється від 425 до 1275 євро - Німеччина перевірить інформацію про виплату «гітлерівських пенсій» у Бельгії
    За даними ЗМІ, розмір щомісячних пенсій, призначених у 1941 році, зараз варіюється від 425 до 1275 євро

    Міністерство праці ФРН дізналося про пенсії за службу у військах СС з численних журналістських запитів

    Німецька влада перевірить інформацію ЗМІ про те, що близько 30 громадян Бельгії досі отримують пенсії з Німеччини за службу у військах СС.

    Про це в середу повідомила представник прес-служби міністерства праці ФРН Ярміла Шнайдер, пише «Интерфакс»

    «Ми дізналися про це з численних журналістських запитів, які ми отримали. Поки нічого не можу сказати, ми з'ясовуємо обставини», - сказала Шнайдер.

    Раніше газета De Morgen повідомила, що в Бельгії близько 30 громадян досі продовжують отримувати призначену лідером нацистів Адольфом Гітлером у 1941 році пенсію за службу у військах СС під час Другої світової війни.

    За даними журналістів, розмір щомісячних пенсій варіюється від 425 до 1275 євро.

    Читайте також
    Німеччина гроші Бельгія пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ