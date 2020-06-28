Угорська компанія приєднається до газопроводу «Турецький потік»



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Раніше повідомлялось, що запуск газопроводу «Турецький потік» знизить транзит через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів

Регулятор затвердив план розвитку, який включає будівництво нового сербсько-угорського газопроводу

Угорська компанія MOL оголосила, що приєднається до газопроводу «Турецький потік» через Сербію.

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

«Регулятор затвердив 10-річний план розвитку, який включає будівництво нового сербсько-угорського газопроводу, потужністю 6 мільярдів кубометрів щороку», – йдеться у повідомленні.

Газопровід «Турецький потік» має дві лінії: перша лінія призначена для поставок внутрішнім споживачам Туреччини, а друга лінія для транспортування російського газу далі в Європу через Болгарію.

Раніше повідомлялось, що запуск газопроводу «Турецький потік» знизить транзит через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів, проте Україна шукає нові можливості для залучення інфраструктури «старого» Трансбалканського газопроводу.

Нагадаємо, у Росії знайшли спосіб добудувати «Північний потік-2»: судно «Академік Черський», яке належало «Газпрому», здатне закінчити будівництво газопроводу. Тепер «Академік Черський» зареєстрований на діючий в Росії фонд короткотерміновий інвестиційний Stif. »Північний потік-2» передбачається ввести в експлуатацію в кінці цього або на початку наступного року.

Нагадаємо, раніше британський парламентарій Деніел Кавчінскі заявив, що прагнення Німеччини завершити будівництво газопроводу «Північний потік-2» суперечить інтересам Європи і робить країну залежною від російського газу. Він закликав владу королівства приєднатися до США і поховати магістраль.

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