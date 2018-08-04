Німецькі фірми залишають Іран



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Тегеран

Чимало німецьких фірм йдуть з Ірану, а обсяг німецького експорту скорочується

За даними Федерального об'єднання торговельно-промислових палат Німеччини (DIHK), за перші п'ять місяців 2018 року обсяги німецького експорту в Іран скоротилися на чотири відсотки. Негативна тенденція зберігається і зараз, повідомив експерт DIHK із зовнішньоекономічної діяльності Фолькер Траєр (Volker Treier) в інтерв'ю газеті WAZ і іншим виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 4 серпня.

Тим часом у 2017 році обсяги продажів німецької продукції в Іран виросли на 16 відсотків.

«В останні роки близько 120 німецьких компаній навіть відкрили в Ірані власні представництва, а тепер багато звідти йдуть», - повідомив представник DIHK.

Відтік німецького бізнесу з Ірану пов'язаний, перш за все, з санкціями, запровадженими проти цієї країни президентом США Дональдом Трампом.

«Навіть фірми, які не постраждали від санкцій США безпосередньо, наприклад, що працюють в сфері медичного обслуговування або не ведуть бізнес на території Сполучених Штатів, нині не можуть знайти банк, який би забезпечував виконання угод в Ірані», - вказав Траєр. За його словами, якщо найближчим часом не буде знайдено рішення, можна очікувати повного припинення експорту в Іран і остаточного виходу з цієї країни німецьких компаній.

Тим часом в Ірані тривають протести, пов'язані з поганою економічною ситуацією у країні. 4 серпня близько 500 противників іранського керівництва вдерлися в мусульманську школу у місті Карадж у провінції Альборз, повідомило іранське агентство Tasnim. Вони вибили вікна та двері закладу. Учнів на той час не було у школі і ніхто не постраждав. Після зіткнень з поліцією були затримані кілька людей.

Міністерство внутрішніх справ Ірану підтвердило повідомлення про заворушення, але назвало їх невеликим мітингом. Тим часом кадри з місця події свідчать про запеклі сутички з силами безпеки сотень демонстрантів.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.

Джерело: Deutsche Welle