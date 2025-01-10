Юрчишин розповів, яку зарплату нардепи отримують щомісяця

Зарплата парламентарів вища, ніж у середньостатистичного українця

Зарплати народних депутатів України на сьогодні становлять орієнтовно 40 тис. грн на місяць. Про це заявив нардеп Ярослав Юрчишин в ефірі «Новини Live».

«Десь близько 40 тис. грн. Плюс залежно від того – голова комітету, перший заступник чи секретар, там іде невелика надбавка, але це все в межах цієї суми. В принципі, жалітися нема на що. Ми розуміємо, що зарплата вища, ніж середньо по ринку. Орієнтуватися на менеджерський склад, приватні підприємства ми не будемо. Тому можна сказати, що цілком задовольняє», – розповів про зарплати народний обранець.

Юрчишин додав, що вимагати більших розмірів зарплат під час війни недоречно.

«Плюс під час війни вимагати чогось більшого… Ми бюджетники, ми розуміємо, що зважаючи на те, що ми живемо фактично в борг як країна, тобто будь-які проблеми з балансом бюджету – перші, хто буде не отримувати зарплати – ті ж самі народні депутати і вчителі, і ряд інших категорій», – каже він.

Нагадаємо, народний депутат Верховної Ради України від фракції «Слуга народу» Анатолій Костюх порадив українцям із маленькими зарплатами міняти роботу.

Як відомо, за підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

До слова, зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.