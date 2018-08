«Смерть диктатору»: в Ірані вирують антиурядові протести

Спочатку акції починалися з лозунгів проти високої вартості життя

Під час протестів проти інфляції в Ірані, озброєна поліція розігнала близько 500 людей, що скандували антиурядові гасла та кидали цеглу у семінарію. Про це повідомляє Reuters.

Спочатку акції починалися з лозунгів проти високої вартості життя та корупції, але згодом перетворилися на антиурядові.

Поліція розігнала акцію за 100 кілометрів від Тегерану, на якій близько 500 учасників скандували антиурядові лозунги та кидали цеглу в мусульманську семінарію шиїтів.

Зазначається, що у самому Тегерані демонстранти скандували «Смерть диктатору».

Iran in rebellion

Cities: #Tehran, #Karaj, #Ghadrijan, #Isfahan, #Shahinshahr, #Kermanshah, #Varamin, #Bojnourd and ...

The fire of people's anger erupts against the corrupt rule of the Iranian Mullahs#Iran #IranProtests #IranRegimeChange #MEK pic.twitter.com/FjWEeSxXnn