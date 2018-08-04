«Смерть диктатору»: в Ірані вирують антиурядові протести
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Спочатку акції починалися з лозунгів проти високої вартості життя
Під час протестів проти інфляції в Ірані, озброєна поліція розігнала близько 500 людей, що скандували антиурядові гасла та кидали цеглу у семінарію. Про це повідомляє Reuters.
Спочатку акції починалися з лозунгів проти високої вартості життя та корупції, але згодом перетворилися на антиурядові.
Поліція розігнала акцію за 100 кілометрів від Тегерану, на якій близько 500 учасників скандували антиурядові лозунги та кидали цеглу в мусульманську семінарію шиїтів.
Зазначається, що у самому Тегерані демонстранти скандували «Смерть диктатору».
People in #Karaj chanting "Death to dictator"#IranProtests— آسپیران دودکار (@ssimamm) July 31, 2018
31 julypic.twitter.com/P1gZPXsQ8K
Iran in rebellion— Arash Caviani (@arashcaviani) August 3, 2018
Cities: #Tehran, #Karaj, #Ghadrijan, #Isfahan, #Shahinshahr, #Kermanshah, #Varamin, #Bojnourd and ...
The fire of people's anger erupts against the corrupt rule of the Iranian Mullahs#Iran #IranProtests #IranRegimeChange #MEK pic.twitter.com/FjWEeSxXnn
August 3 - Khuzestan, #Iran— P.M.O.I (@Mojahedineng) August 3, 2018
Protesters chanting:
"DEATH TO THE DICTATOR"#IranProtests pic.twitter.com/KlsMyQ4Xrh
Акції відбулися у Тегерані, Ісфагані та Кереджі.
Street clashes in Isfahan, #Iran.— آسپیران دودکار (@ssimamm) August 2, 2018
Anti-regime protesters occupy the street and fight the riot police with rock#IranProtestspic.twitter.com/XVCLARc3NK
August 2#Shiraz, #Iran— آسپیران دودکار (@ssimamm) August 2, 2018
Large rally - Protesters chanting:
"Reza shah rest in peace"#IranProtestspic.twitter.com/fLhNpYu1Lq
Також повідомляється, що протести спричинені, зокрема, побоюванням іранців щодо повернення санкцій США на тлі економічної ситуації в країні.
За даними видання, 7 серпня США повернуть санкції на купівлю Іраном доларів США, торгівлю золотом, дорогоцінними металами, вугіллям та відповідним промисловим програмним забезпеченням.
Джерело: Громадське