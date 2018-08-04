«Смерть диктатору»: в Ірані вирують антиурядові протести



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Протести в Ірані

Спочатку акції починалися з лозунгів проти високої вартості життя

Під час протестів проти інфляції в Ірані, озброєна поліція розігнала близько 500 людей, що скандували антиурядові гасла та кидали цеглу у семінарію. Про це повідомляє Reuters.

Спочатку акції починалися з лозунгів проти високої вартості життя та корупції, але згодом перетворилися на антиурядові.

Поліція розігнала акцію за 100 кілометрів від Тегерану, на якій близько 500 учасників скандували антиурядові лозунги та кидали цеглу в мусульманську семінарію шиїтів.

Зазначається, що у самому Тегерані демонстранти скандували «Смерть диктатору».

Акції відбулися у Тегерані, Ісфагані та Кереджі.

Street clashes in Isfahan, #Iran.

Anti-regime protesters occupy the street and fight the riot police with rock#IranProtestspic.twitter.com/XVCLARc3NK — آسپیران دودکار (@ssimamm) August 2, 2018

Також повідомляється, що протести спричинені, зокрема, побоюванням іранців щодо повернення санкцій США на тлі економічної ситуації в країні.

За даними видання, 7 серпня США повернуть санкції на купівлю Іраном доларів США, торгівлю золотом, дорогоцінними металами, вугіллям та відповідним промисловим програмним забезпеченням.

Джерело: Громадське