Велике будівництво біля фронту: влада Донеччини віддала два найдорожчі проєкти 2024 року одній фірмі

Фаворит «Укравтодору» відремонтує два мости, зруйновані внаслідок збройної агресії РФ

Відразу два тендери, проведені владою Донеччини, ввійшли до десятки найдорожчих державних закупівель 2024 року. Обидва багатомільйонні замовлення дісталися компанії «Автомагістраль-Південь», відомій своєю активною участю у президентському проєкті «Велике будівництво». Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою».

Найбільшими будівельним проєктом на Донеччині минулого року було відновлення мосту поблизу міста Святогірськ, що на півночі області, вартістю 760 млн грн. Ремонт має закінчитися до кінця 2025 року. Замовником робіт є Служба відновлення та розвитку інфраструктури Донецької області, підрядником – одеське ТОВ «Автомагістраль-Південь». Володіє компанією одеський бізнесмен Олександр Бойко.

скриншот з ProZorro

До слова, зазначений міст через Сіверський Донець між Святогірськом і Богородичним було підірвано 14 березня 2022 року. Уранці наступного дня тодішній міський голова Святогірська Володимир Бандура, який фігурує у кримінальній справі щодо державної зради, повідомив: це було зроблено заради безпеки міста. Щоб унеможливити просування росіян, міст пізніше підірвали ще раз. Утім, на початку червня 2022-го частину міста таки захопили російські війська. Але вже 12 вересня 2022-го року ЗСУ повністю деокупували Святогірськ.

Від Святогірська до лінії фронту – приблизно 26 км мапа: DeepState

Крім того, на початку 2024 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області замовила фірмі «Автомагістраль-Південь» капітальний ремонт пошкодженого через бойові дії мосту через річку Сіверський Донець, розташованого на автодорозі державного значення Добропілля-Лиман. Його планують відремонтувати за 499 млн грн до кінця 2025 року. Цей міст розташований у селищі Райгородок Краматорського району Донецької області. Він забезпечує транспортний зв’язок між Донеччиною та Луганщиною.

Міст у селищі Райгородок зруйнований у результаті військової агресії Росії проти України фото: «Наші Гроші»

Варто зазначити, що цей міст ремонтували у 2018 році, але внаслідок повномасштабного вторгнення він зазнав пошкоджень. Загальна довжина мосту 331,3 м, з них ремонтуються – 132 м. Нині від Райгородка до лінії фронту – приблизно 22 км.

Від Райгородка до лінії фронту – приблизно 22 км мапа: DeepState

Як повідомляв «Главком», кілька місяців поспіль мешканці кількох мікрорайонів прифронтовогол Херсона протестують проти зведення в місті двох великих протирадіаційних укриттів на загальну суму 185 млн грн. Містяни побоюються: мовляв, росіяни можуть посилити обстріли в районах будівництва.