Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Названо 10 найдорожчих будівельних тендерів 2024 року: що і в кого замовляла держава

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Названо 10 найдорожчих будівельних тендерів 2024 року: що і в кого замовляла держава
«Київський метрополітен» уклав договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар
фото з відкритих джерел

Найвартісніший проєкт обійшовся державі у 14 млрд грн

У 2024 році уряд та місцева влада, попри загострення на фронті, виділяли мільярди на великі будівельні проєкти. Серед переможців топ-тендерів року – фаворити президентського проєкту «Велике будівництво». У матеріалі «Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою» «Главком» дослідив, що дороговартісного замовляла держава торік.

Згідно з відомостями в системі держзакупівель ProZorro, найбільшими будівельними проєктами 2024 року стали:

  1. продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії київського метро вартістю 13,8 млрд грн;
  2. будівництво водозабору з річки Південний Буг та магістрального водогону на Миколаївщині вартістю 7,4 млрд грн;
  3. протиаварійний ремонт столичного мосту Метро через річку Дніпро за 1,9 млрд грн;
  4. будівництво Національного військового меморіального кладовища на Київщині за 1,75 млрд грн;
  5. будівництво першої черги дороги до аеропорту «Київ» за 1,47 млрд грн;
  6. реконструкція головного корпусу міської лікарні №2 Кривого Рогу за 1,31 млрд грн;
  7. відновлення мосту поблизу міста Святогірськ на Донеччині за 760 млн грн;
  8. капремонт і реставрація Київського міського центру нефрології та діалізу за 693 млн грн;
  9. капремонт мосту на автодорозі Добропілля-Лиман на Донеччині за 499 млн грн;
  10. будівництво хірургічного корпусу Дніпропетровської обласної дитячої лікарні за 474,53 млн грн.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності до закінчення воєнного стану і протягом трьох років з дня його припинення.

До слова, влада Києва планує взяти кредит, щоб продовжити метро на Виноградар двома новими станціями. У бюджеті міста також закладено «невелику» суму для реалізації цієї цілі. Однак на даний час «Автострада», підрядник будівництва метро на Виноградар, виконує підготовчі роботи власним коштом.

Читайте також:

Теги: метро тендер будівництво велике будівництво держава фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про СЗЧ Гнезділов заявив 21 вересня 2024 року
СЗЧ як вихід у нікуди. Історія одного показового дезертирства
8 сiчня, 08:30
Остін зустрінеться з представниками близько 50 країн-партнерів у форматі «Рамштайн» 9 січня
Адміністрація Байдена готується оголосити «суттєву» військову допомогу Україні – AP
7 сiчня, 20:52
До Держреєстру занесли картину Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові»
До держреєстру національного культурного надбання внесено 11 музейних предметів
31 грудня, 2024, 22:59
Південна Корея дала зелене світло найбільшому у світі центру виробництва напівпровідників
Наче 1020 футбольних полів: у Кореї з'явиться найбільше у світі виробництво мікросхем
30 грудня, 2024, 08:19
Шуфрич клопотав перед судом щодо забезпечення йог оправа як народного депутата
Підозрюваний у держзраді Шуфрич продовжить депутатську роботу: ухвала суду
28 грудня, 2024, 21:32
На думку Мерило, навіть якщо Україна та Росія домовляться про припинення вогню, захоплені РФ території це певний час перебуватимуть під її контролем
Командувач сил оборони Естонії назвав умову, за якої РФ матиме вигляд переможця у війні
24 грудня, 2024, 15:00
Стало відомо, чи буде Київ підвищувати тарифи на ЖКГ та громадський транспорт у 2025 році
Стало відомо, чи буде Київ підвищувати тарифи на ЖКГ та громадський транспорт у 2025 році
14 грудня, 2024, 01:32
Микола Княжицький: Я здогадуюся, як народилася ідея міністерства єдності
Микола Княжицький: Я здогадуюся, як народилася ідея міністерства єдності мости україни
13 грудня, 2024, 06:00
Директор приватного товариства наприкінці 2019 року уклав договір на будівництво колумбарної стіни
Будівництво колумбарію на Лісовому кладовищі: ексдиректор компанії отримав підозру
12 грудня, 2024, 10:38

Економіка

Названо 10 найдорожчих будівельних тендерів 2024 року: що і в кого замовляла держава
Названо 10 найдорожчих будівельних тендерів 2024 року: що і в кого замовляла держава
Українська зернова асоціація закликала не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»
Українська зернова асоціація закликала не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»
Євросоюз надав Україні перший транш за рахунок заморожених активів РФ
Євросоюз надав Україні перший транш за рахунок заморожених активів РФ
Юрчишин розповів, яку зарплату нардепи отримують щомісяця
Юрчишин розповів, яку зарплату нардепи отримують щомісяця
Велике будівництво біля фронту: влада Донеччини віддала два найдорожчі проєкти 2024 року одній фірмі
Велике будівництво біля фронту: влада Донеччини віддала два найдорожчі проєкти 2024 року одній фірмі
В Україні стрімко зросла ціна на огірки: в чому причина
В Україні стрімко зросла ціна на огірки: в чому причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 січня 2025
26K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Майже половина іммігрантів хочуть виїхати з Канади: дані опитування
19K
Нардепка від «Слуги народу» Кормишкіна отримала нову підозру
17K
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч

Новини

Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Вчора, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua