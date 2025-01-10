Названо 10 найдорожчих будівельних тендерів 2024 року: що і в кого замовляла держава

Найвартісніший проєкт обійшовся державі у 14 млрд грн

У 2024 році уряд та місцева влада, попри загострення на фронті, виділяли мільярди на великі будівельні проєкти. Серед переможців топ-тендерів року – фаворити президентського проєкту «Велике будівництво». У матеріалі «Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою» «Главком» дослідив, що дороговартісного замовляла держава торік.

Згідно з відомостями в системі держзакупівель ProZorro, найбільшими будівельними проєктами 2024 року стали:

продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії київського метро вартістю 13,8 млрд грн; будівництво водозабору з річки Південний Буг та магістрального водогону на Миколаївщині вартістю 7,4 млрд грн; протиаварійний ремонт столичного мосту Метро через річку Дніпро за 1,9 млрд грн; будівництво Національного військового меморіального кладовища на Київщині за 1,75 млрд грн; будівництво першої черги дороги до аеропорту «Київ» за 1,47 млрд грн; реконструкція головного корпусу міської лікарні №2 Кривого Рогу за 1,31 млрд грн; відновлення мосту поблизу міста Святогірськ на Донеччині за 760 млн грн; капремонт і реставрація Київського міського центру нефрології та діалізу за 693 млн грн; капремонт мосту на автодорозі Добропілля-Лиман на Донеччині за 499 млн грн; будівництво хірургічного корпусу Дніпропетровської обласної дитячої лікарні за 474,53 млн грн.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності до закінчення воєнного стану і протягом трьох років з дня його припинення.

До слова, влада Києва планує взяти кредит, щоб продовжити метро на Виноградар двома новими станціями. У бюджеті міста також закладено «невелику» суму для реалізації цієї цілі. Однак на даний час «Автострада», підрядник будівництва метро на Виноградар, виконує підготовчі роботи власним коштом.