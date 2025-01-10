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В Україні стрімко підвищилася ціна на огірки: в чому причина

Ірина Бура
glavcom.ua
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В Україні стрімко підвищилася ціна на огірки: в чому причина
На ринку огірки вже на 20% дорожчі, ніж у цей період минулого року
фото з відкритих джерел

Вітчизняна продукція з'явиться тільки в лютому

Цього тижня в Україні спостерігається підвищення цін на огірки. Основною причиною подорожчання стала високий попит на тепличні овочі. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Ціна тепличних огірків наразі коливається від 100 до 140 грн за кілограм ($2,37-3,31/кг), що на 20% дорожче порівняно з минулим тижнем. 

«Водночас на ринок стабільно завозили цю продукцію із зовнішнього ринку, переважно з Туреччини. Однак, незважаючи на стабільні поставки, наявної пропозиції цієї продукції на ринку було недостатньо, щоб покрити сформовані запити покупців», – йдеться в повідомленні.

На ринку огірки вже на 20% дорожчі, ніж у цей період минулого року.

Вітчизняні тепличні комбінати почнуть постачати свіжі огірки лише з середини лютого.

Нагадаємо, у листопаді минулого року вартість огірків становила від 90 до 115 грн/кг.

До слова, що в Україні може вирости у ціні один з основних овочів у раціоні – картопля. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в ефірі «Українського Радіо». Експерт зазначив, що в квітні 2025 року переважна більшість картоплі на поличках буде імпортною.

Окрім того, у 2024 році в Україні за філіжанку еспресо потрібно було заплатити в середньому 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Найдорожча філіжанка кави була на Одещині, а найдешевша – на Хмельниччині та Сумщині. Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і у 2023 році, продавали на Одещині: 40 грн за філіжанку. Лише за рік ціна у регіоні зросла на 20%. Далі йде Львівщина, де чашка еспресо коштує 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де за порцію еспресо просять 37 грн.

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Теги: Львівщина радіо ринок Україна овочі підвищення цін Максим Гопка

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