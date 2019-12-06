Німецький бізнес запропонував план відновлення Донбасу



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OAOEV пропонують провести міжнародну конференцію, присвячену збору коштів на відновлення східної України.

Східний комітет німецької економіки (ОАОЕV) запропонував розробити Європейський пакт про стабільність і зростання для східної частини України.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті організації.

У комітеті назвали майбутню зустріч в «нормандському форматі» в Парижі історичною можливістю для побудови нових мостів між її учасниками. Якщо ж саміт дійсно пройде успішно, в організації запропонували ряд заходів, які можна вжити для поліпшення ситуації на Донбасі.

Як наголошується в заяві комітету, цей план покликаний допомогти відновленню регіону і буде включати вісім ініціатив.

Так, OAOEV пропонують провести міжнародну конференцію, присвячену збору коштів на відновлення східної України. Як зазначає комітет, в організації заходу повинні взяти участь Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також європейські держави, зокрема Німеччина і Франція. Конференція може відбудуться у 2020 році і зібрати не менше € 3 млрд.

«Ці гроші будуть витрачені виключно на допомогу тим, хто постраждав в ході військових дій», - йдеться в заяві.

«Кошти мають надійти з державних джерел або від великих приватних спонсорів», - зазначили в організації.

Ще одна пропозиція - створити Фонд підтримки східної України. Як відзначають в OAOEV, він може бути створений під егідою Європейського фонду реконструкції та розвитку або іншого міжнародного інституту. В його обов'язки увійде управління зібраними коштами для допомоги схід України. Значна частка цих грошей піде на фінансування нових інфраструктурних об'єктів і відновлення існуючих, щоб створити умови для приходу в регіон приватних інвесторів. Частина зібраних коштів повинні бути надані інвесторам на пільгових умовах у формі кредитів.

«Приватні кошти прийдуть в регіон, тільки якщо інвестори переконаються в безпеці обстановки і можливість заробити», - пояснив Метц.

У постраждалих від війни регіонах повинен бути створений спеціальний нормативний режим, щоб залучити інвесторів, рекомендують фахівці комітету. Йдеться про пільгові умови кредитування, зниженння податків і ставок роялті. Забезпечити ці особливі умови можна, створивши на сході єдину спеціальну економічну зону.

Ще одна пропозиція - відновити зв'язок у непідконтрольних Києву районах Донбасу в торгових ланцюжках як на рівні країни, так і в міжнародних системах.

Запропоновані ініціативи можуть почати втілюватися, якщо саміт Нормандської четвірки в Парижі пройде успішно. Відновлення сходу України має стати загальноєвропейським завданням, щоб продемонструвати жителям регіону можливість мирного майбутнього, вважає голова цього органу Олівер Хермес.

Крім того, Хермес запропонував створити Ділову консультативну раду, до якої увійдуть представники ділових асоціацій з Росії, України, Євросоюзу та всіх зацікавлених країн ОБСЄ.

«Аналогічна модель використовувалася і для мирного процесу на Західних Балканах за участю Східного комітету на початку 2000-х років», - уточнив голова організації.

Східний комітет німецької економіки - лобістська організація, яка представляє інтереси 350 німецьких компаній та асоціацій на ринках Росії, Білорусії, України, Середньої Азії, Кавказу і Південно-Східної Європи.