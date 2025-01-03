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Підвищення тарифів на транспортування газу вплине на промисловість та прискорить інфляцію – економіст

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Підвищення тарифів на транспортування газу вплине на промисловість та прискорить інфляцію – економіст
Підвищення тарифів для промисловості матиме відтермінований вплив на споживачів, зазначив експерт
фото: depositphotos.com

Зростання тарифів на транспортування газу стане драйвером інфляції в Україні – економіст

Нещодавнє рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на транспортування газу магістральними газопроводами матиме значний вплив на промисловий сектор України та може призвести до зростання інфляції. Про це заявив Олег Пендзин, економіст та член Економічного дискусійного клубу. 

«НКРЕКП підняло тарифи на транспортування газу магістральними газогонами десь приблизно до 500+ гривень, а було там 150, і це ляже зараз на плечі українській промисловості», – зазначив експерт.

Пендзин підкреслив, що для населення ціна на газ залишиться незмінною – 7,99 грн, як і раніше. Однак, для промисловості тариф буде підвищено.

«Для населення ситуація не зміниться зараз, тобто напряму 7,99, як і було, так і лишиться. Для промисловості, дійсно, тариф піднятий», – пояснив економіст.

Експерт також звернув увагу на те, що підвищення тарифів для промисловості матиме відтермінований вплив на споживачів.

«Ми заплатимо трошки пізніше, тоді, коли собівартість продукції, виробленої за допомогою цього газу, який буде дорожчий, буде відповідним чином додатковим драйвером тої інфляції, що ми маємо», – додав Пендзин.

У понеділок, 30 грудня, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), провела засідання, на якому було прийнято рішення про значне підвищення тарифів на послуги транспортування природного газу.

Згідно з рішенням комісії, тарифи для Оператора газотранспортної системи (ОГТС) України на транспортування газу для точок входу і точок виходу зросли більш ніж у чотири рази.

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Теги: газ промисловість тарифи НКРЕКП Олег Пендзин

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