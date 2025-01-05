Названо агропродукт, який у 2024 році Україна експортувала найбільше

Соняшникової олії експортували майже шість млн тонн на $5,1 млрд. Це становить 21% загального експорту

Минулоріч Україна експортувала соняшникової олії на майже шість мільйонів тонн на більше ніж $5 млрд

У 2024 році аграрна продукція склала 59% від усього українського експорту. Найбільше доходів було отримано від продажу за кордон соняшникової олії. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Соняшникової олії експортували майже шість млн тонн на $5,1 млрд. Це становить 21 % загального експорту.

Другу сходинку по експорту займає кукурудза. Її екпортували 29,6 млн тонн на $5 млрд. На третьому місці по експорту – пшениця. 15% від загального екпорту. Це 20,6 млн тонн на $3,7 млрд.

Серед лідерів також ріпак, що становить сім відсотків від загального експорту (3,8 млн тонн на $1,8 млрд ), соя – 5% (3,4 млн тонн на $1,3 млрд), макуха і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій – 4% (4,7 млн тонн на $1 млрд).

Частка м’яса та їстівної продукції свійської птиці склала чотири відсотки. Цих продуктів експортували 447 тис. тонн на $958 млн. Також ячмінь (3,3 млн тонн на $557 млн.) та цукор (746 тис. тонн на $418 млн) – по два відсотки.

Коваль також нагадав, що Україна вийшла на довоєнний період експорту – 24,5 млрд доларів. Це є другим історичним рекордом (2021 року відповідна сума склала $27,7 млрд). Загалом, минулого року Україна експортувала 78,3 млн тонн аграрної продукції.

До слова, у 2024 році експорт з України в грошовому вимірі зріс щонайменше на 13,4%.Наша країна експортувала 129,2 млн тонн товарів на суму $41,043 млрд.

Нагадаємо, що згідно з прогнозами аналітиків, ціна на часник в Україні вже не стане меншою. Його імпорт виходить надто дорогим через високий попит у Європі, а в Україні площа посівів лише меншає.